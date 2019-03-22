Başkan Memduh Büyükkılıç: "Akçakaya Mahallesine Kültür Merkezi Yapılacak"
51 dakika önce
Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas İlçesi'nin Akçakaya Mahallesine kültür merkezi yapılacağını, bunun için proje hazırlandığını söyledi.
Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç
, Talas
İlçesi'nin Akçakaya
Mahallesine kültür merkezi yapılacağını, bunun için proje hazırlandığını söyledi.
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'nin, turistlerin uğrak yeri olacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ülkenin dört bir tarafında fabrikaları ile ekonomiye yön veren bir ailenin ismini taşıyan kültür sitesinin projelendirildiğini kaydetti. Bölgesel bir planlama ile şehrin kimliğini yansıtan kültür merkezleri ile bir bakıma yerel tarihe sahip çıkılacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bölgenin, İç Anadolu
'nun ve şehrin kültürünü anlatan kültür merkezleri ile özellikle yurt dışından gelen turistlerin ilgi odağı olacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:02 Kaynak: İHA
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