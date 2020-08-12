Başkan Memduh Büyükkılıç Ankara'da temaslarda bulundu - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın, kentteki yatırımlarla ilgili Ankara'da temaslarda bulunduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldi.

Bakan Karaismailoğlu'na Hacılar- Erciyes arasındaki 8 kilometrelik yolun ihalesinden dolayı teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, "Bu hafta içerisinde müjde üstüne müjde aldık. Önce havalimanı ihalemiz, ardından da Hacılar-Erciyes yolu ihalemiz ile Kayserimiz beklediği yatırımları almaya başladı." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu ile görüşmesinde ise Kayseri'de yapılması planlanan projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, Uygun ile de ağırlıklı olarak raylı sistem hatlarını görüştü.