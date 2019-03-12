Son Dakika Haberleri: Başkan Memduh Büyükkılıç: "Büyükşehir ve 16 İlçemizde E-İmza ile 7/24 Belediyecilik Hizmeti Olacak"

Başkan Memduh Büyükkılıç: "Büyükşehir ve 16 İlçemizde E-İmza ile 7/24 Belediyecilik Hizmeti Olacak"

25 dakika önce

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) uygulamasının getirdiği yenilik ve avantajların Kayserililere hizmet ve yatırım olarak yansıdığını söyledi.

Başkan Memduh Büyükkılıç:
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) uygulamasının getirdiği yenilik ve avantajların Kayserililere hizmet ve yatırım olarak yansıdığını söyledi.

İletişim ve elektronik döneminde belediyelerin de gerçek anlamda hizmet sunabilmesinin zamanı iyi değerlendirmesi ile bağlantılı olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç"Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), Belediyelerin 2015 yılından bu yana üzerinde çalıştığı bir sistem ve uygulamadır. Çünkü gelecek artık e-sistem üzerine kuruludur" dedi.

Belediyecilikte 7 gün 24 saat olmak üzere her yerden işin takibinin yapılabileceğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, E-imza sisteminde evimizde olsak dahi mobil imza ile evrakları hiç bekletmeden zamanında ulaştırıp, hizmeti de aksatmadan güvenilir bir şekilde vatandaşa sunabileceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:16 Kaynak: İHA

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