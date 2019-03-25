Son Dakika Haberleri: Başkan Memduh Büyükkılıç: "Çerkez Kültürü'nün Temelini Saygı, Üretim ve Dayanışma Oluşturur"

Başkan Memduh Büyükkılıç: "Çerkez Kültürü'nün Temelini Saygı, Üretim ve Dayanışma Oluşturur"

45 dakika önce

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Birleşik Kafkasya Derneği tarafından düzenlenen programa iştirak ederek katılımcılar ile sohbet etti ve Çerkez Kültürü hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Memduh Büyükkılıç:
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Birleşik Kafkasya Derneği tarafından düzenlenen programa iştirak ederek katılımcılar ile sohbet etti ve Çerkez Kültürü hakkında açıklamalarda bulundu.

Kültür derneklerine büyük önem ve öncelik verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çerkezlerin kendine has bir sosyal ve aile yaşamı olduğunu ve devletlerine bağlı bir topluluk olarak bilindiğini bu açıdan Çerkez Kültürü'nün temelini saygı, üretim ve dayanışma oluşturduğunu söyledi.

Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmadan her zaman kuvvet doğduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu neden ile kültür, sosyal ve yöresel dernek ve vakıflar ile her zaman beraber proje üreterek gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:27 Kaynak: İHA

Kafkasya, Melikgazi, belediye başkan adayı, Memduh Büyükkılıç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Aday, Tartışmalar Üzerinde Adli Sicil Kaydını 9 Metrekarelik Afişe Bastırıp Meydanlara Astı Erdoğan: Nike Ağrı'ya Fabrika Kuracak, 5 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak Belediye Başkanı'nın Pazar Arabası Dağıtımı, İzdihama Neden Oldu Binali-Semiha Yıldırım Çifti, Akbillerini Basıp Gebze-Halkalı Trenine Bindi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 16:12:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Memduh Büyükkılıç: "Çerkez Kültürü'nün Temelini Saygı, Üretim ve Dayanışma Oluşturur"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]