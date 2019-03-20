Başkan Memduh Büyükkılıç: "Din Görevlileri Aynı Zamanda Toplum Eğitimcisidir"

Cami ve din görevlilerin sadece ibadet yaptıran değil aynı zamanda birer toplum eğitimcisi olduğunu belirten hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Cami ve din görevlilerin sadece ibadet yaptıran değil aynı zamanda birer toplum eğitimcisi olduğunu belirten hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; çocukların, gençlerin, esnafın, mahallenin abisi, amcası ve dert ortağı olan din görevlilerin aynıca birde sosyal sorumluluk görevleri bulunduğunu söyledi.



Öncelikle cami duvarlarını yıkarak birey ile cami arasındaki mesafeyi kaldırdıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediyeler şehrin yol, köprü, asfalt, park, sosyal tesis gibi fiziki ihtiyaçlarını karşılarken din görevlilerin ise toplumun sosyal ve iç dünyasını şekillendirdiğini kaydetti. Melikgazi İlçe Müftüsü Yahya Polat'ın başkanlığında gerçekleştirilen aylık iştişare toplantısına Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, katıldığı sohbette şu açıklamalarda bulundu;



"Melikgazi Belediyesi olarak görev süresince, insanımızın ve toplumumuzun gelişimi açısından toplum hayatında önemli bir yere sahip din işleri konusunda birçok hizmeti hayata geçirdik. Öncelikle cami duvarları yıkarak halk ve mahalleli ile bulaşma mekanları haline getirdik. Dedeler cami avlusunda sohbet ederken torunlar camilerin oyun parkında gönüllerinde vakit geçiriyorlar. Toplumsal dayanışma ve barışı sağlıyoruz. Şehrimizde sınırlarımız içinde yer alan 265 cami ve kuran kurslarımızın bakım ve onarımları daha da önemlisi temizliği için özel ekipler kurduk. Tarihi camilerimizi aslına uygun olarak onardık." - KAYSERİ

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