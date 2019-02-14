Başkan Memduh Büyükkılıç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Platformu Programa İştirak Etti

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Platformu tarafından düzenlenen etkinliğine katılarak katılımcılar ile sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Platformu tarafından düzenlenen etkinliğine katılarak katılımcılar ile sohbet etti.



Doğu ve Güneydoğu Anadolu Platformu kültürünün Anadolu kültür mirası içerisinde önemli bir yeri bulunduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç "Bölgesel ve yerel kültür derneklerini oluşumları ve platformları önemsiyoruz. Çünkü bu Anadolu'nun özünde kültür, medeniyetler zenginliği bulunmaktadır. Özellikle günümüzde bu değerler daha iyi anlaşılmaktadır. Kayseri Belediyeleri olarak kültür ve toplum değerlerine önem veren her türlü çalışmaya ve etkinliğe destek oluruz" dedi.



Kayseri'de yaşayan her vatandaşın yaşam kalitesini yükseltecek huzurlu ve daha yaşanabilir bir şehir inşa ederken gönülleri de ihya edeceklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bu güzel organizasyonda bizlerin buluşmasına vesile olan başta Platform Başkanı Abdulnasır Çetin olmak üzere bizleri bağrına basan dostlara sevgi ve muhabbetlerimi sunduğunu sözlerine ekledi. - KAYSERİ

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