Başkan Memduh Büyükkılıç ERÜ'deki aşı merkezini ziyaret etti - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TURKOVAC aşısının geliştirildiği Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Büyükkılıç'a ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, yerli ve milli üretici olmanın, Türk aşısına güvenmenin sevincini yaşadıklarını belirtti.

Yeni dönemde yapılacak çalışmalarda da yeni buluşlara imza atmalarını temenni eden Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Yerel yönetici olarak üzerimize ne düşüyorsa onu yapma yönünde her zaman olduğu gibi bugün de varız, yarın da Allah izin verirse desteğimizi sürdüreceğimizi ifade etmek isteriz. Dün de Ankara'daki görüşmeler sırasında burada yapılması gereken yatırımlarla ilgili ne gerekiyorsa her türlü desteği vereceklerini ifade ettiler. O da bizleri tabi ki sevindirdi."

Büyükkılıç'a aşı çalışmaları ile ilgili bilgi veren Rektör Çalış da "Bildiğiniz gibi acil kullanımı alındı, Erciyes Üniversitesi olarak, Kayserililer olarak bizleri çok mutlu etti. Özellikle TURKOVAC aşımızın ERÜ'den çıkması çok çok gurur verici bir durum. TURKOVAC aşımıza çok büyük teveccüh var. Her taraftan tebrikler, teşekkürler geliyor. Sizlerin de burada olması bizi ayrıca gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Özdarendeli ise Büyükkılıç'ın merkeze ilk ziyareti olmadığını belirterek, kendilerine verdiği destek ve motivasyon için teşekkür etti.