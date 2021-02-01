Başkan Memduh Büyükkılıç esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, esnafı ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı alt geçidi ve Sivas Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Esnafın taleplerini dinleyip, işlerinde helalinden bol kazanç dileyen Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla da sohbet etti.

Büyükkılıç, "Bu şehirde istihdam oluşturarak, alım satım ve üretimle ekonomimize katkı sağlayan esnafımız bizim için çok değerli." ifadesini kullandı.