Son Dakika Haberleri: Başkan Memduh Büyükkılıç: "Felahiye İlçemizde Buğday ile Süt Üretimine Önem Verilecektir"

Başkan Memduh Büyükkılıç: "Felahiye İlçemizde Buğday ile Süt Üretimine Önem Verilecektir"

2 saat önce

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, bugün Felahiye ilçesini ziyaret ederek, vatandaşlarla, esnaflar ve çiftçiler ile bir araya gelerek sohbet etti ve yapılacak kalkınma projeleri hakkında bilgiler verdi.

Başkan Memduh Büyükkılıç:
Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, bugün Felahiye ilçesini ziyaret ederek, vatandaşlarla, esnaflar ve çiftçiler ile bir araya gelerek sohbet etti ve yapılacak kalkınma projeleri hakkında bilgiler verdi.

Felahiye ilçe gezisinde esnafları ziyaret edip vatandaşların taleplerini dinleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, Felahiye halkın büyük bir çoğunluğunun hayvancılık ve tarım ile geçinen şirin bir ilçe olduğunu kaydetti. 1957 yılında ilçe olan Felahiye ilçesinde 3 ayrı tarım kooperatifi bulunduğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç; "Felahiye ilçemiz deniz seviyesinden yüksekliği bin 330 metre, yüzölçümü ise 412 kilometredir. Tarım arazisi olarak kullanılan alan da ağırlıklı olarak buğday üretimi yapılmaktadır. Felahiye de un fabrikası ile süt toplama tesisleri bulunmaktadır. Dolayısı ile Felahiye'de un üretime öncelikli tarım projelerimiz ile süt üretim ve mamullerini artıracak tesislere öncülük edeceğiz" dedi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin bir bütün olduğunu ve her bir ilçenin kendine has önemi ve etkinliği dikkate alınarak gerçekçi bir planlama yapıldığını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:17 Kaynak: İHA

Melikgazi, Kayseri, Memduh Büyükkılıç, Felahiye, Güncel
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