Başkan Memduh Büyükkılıç: "Hanımlara Özel Kooperatifler Kurulacak"
1 saat önce
Kadınlar Çarşısının canlandırılacağını ve hanımlara yönelik özel projelerin olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr.
Kadınlar Çarşısının canlandırılacağını ve hanımlara yönelik özel projelerin olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç
, hanımların el işi göz nuru yöresel kültür ve sanat eserleri ile yine yöresel yemeklerin satışına imkan verilecek olan kadınlar kooperatifleri kurulacağını söyledi.
Yöresel el işi nakış, örgü gibi ürünler yanında hazır mantı, yaprak sarması, kültür mantarı gibi gıda ürünlerinin satışı için merkez bulunmayan kadınlar için öncelikle bir birliktelik oluşturacaklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, hanımlara yönelik özel çalışmalar içerisinde Kadın Kooperatifleri gibi önemli bir projeleri bulunduğunu kaydetti.
Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Kadın Kooperatiflerin ilk'i Melikgazi ilçesinde kuracaklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:06 Kaynak: İHA
İYİ Parti Belediye Başkan Adayı, Saadet Partisi Lehine Adaylıktan Çekildi
Sosyal Medyadan Not Bırakan Eski Uzman Çavuş, Av Tüfeğiyle Kendini Vurdu
Polisin Tesadüfen Durdurduğu Araçtan 1 Milyon Irak Dinarı Çıktı
Çöpte Yiyecek Arıyor Gibi Yapan Kadın, Bölge Esnafını Bıktırdı