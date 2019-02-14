Başkan Memduh Büyükkılıç: "İhtiyaç Duyulan Bölgelerde Kreşler Açacağız"

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri şehir merkezinde olmak üzere ilçelerde de ihtiyaç ve talep halinde kreş açacaklarını ve bu yönde çocuklara bir bakıma eğitim hizmeti de vereceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri şehir merkezinde olmak üzere ilçelerde de ihtiyaç ve talep halinde kreş açacaklarını ve bu yönde çocuklara bir bakıma eğitim hizmeti de vereceklerini söyledi.



Kreşlerde çocuklar için kum havuzu, oyun alanı, seyir terası, sanatsal etkinlik odası, akıl oyunlar, atölyeler, spor salonu, kreş içi oyun parkı, grup eğitim odası, uyku odası, yemek salonu, sinema gibi hizmetler bulunacağını belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç "Belediyelere kreş açma imkanı tanındıktan sonra Melikgazi Belediyesi olarak kreş binası inşa ettik. Şimdi bu çalışmayı Kayseri geneline yaygınlaştıracağız. Merkez de kreşler açılacak olup ihtiyaç ve talep halinde ilçelerde de kreş açacağız. Yapılacak kreşlerin planları aynı tip olacaktır. Hem kreş hem de gündüz bakım evi olarak hizmet verecek kreşlerimiz ile hem eğitim hem de sosyal bir hizmeti daha gerçekleştirmiş olacağız" şeklinde konuştu.



Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri merkez ilçelerinde büyük ölçekli ve çok amaçlı bölgesel kreşler açarak işletmesini de belediyeler olarak üstleneceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

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