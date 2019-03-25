Son Dakika Haberleri: Başkan Memduh Büyükkılıç: "İlçelere Hobi Bahçesi Yapılacak"

Başkan Memduh Büyükkılıç: "İlçelere Hobi Bahçesi Yapılacak"

24 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de şu anda 4 ayrı bölgede hobi bahçesi bulunduğunu ancak bu çalışmayı 16 ilçede de gerçekleştireceklerini bunun için projelerin hazırlandığını söyledi.

Başkan Memduh Büyükkılıç:
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de şu anda 4 ayrı bölgede hobi bahçesi bulunduğunu ancak bu çalışmayı 16 ilçede de gerçekleştireceklerini bunun için projelerin hazırlandığını söyledi.

Hobi bahçeleri adeta birer doğal sebze ve meyve yetiştirme alanlarına dönüşmüş olduğunu tespit ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçelerde de hobi bahçesi talep edildiğini, çünkü ilçelerde görevli kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan memurların da bu hizmetten yararlanmak istediklerini kaydetti. Yapılan projelendirme çalışmasına göre öncelikle Gesi, Erkilet, Selçuklu ve Talas'da hobi bahçelerini yapacaklarını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, hobi bahçeleri ile öncelikle emekli vatandaşlarımızın toprakla buluşmasını ve kendi üretme zevkini ve heyecanını sağlayacaklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:07 Kaynak: İHA

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