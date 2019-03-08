Son Dakika Haberleri: Başkan Memduh Büyükkılıç, "İncesu İlçemizde Tarım ve Turizm Birlikte Değerlendirilecek"

Başkan Memduh Büyükkılıç, "İncesu İlçemizde Tarım ve Turizm Birlikte Değerlendirilecek"

1 saat önce

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesini ziyaret ederek İncesu halkına hitaben projelerini anlattığı meydan konuşması yaptı.

Başkan Memduh Büyükkılıç,
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesini ziyaret ederek İncesu halkına hitaben projelerini anlattığı meydan konuşması yaptı.

Vatandaşlarla oturan ve sohbet eden, esnafa, mahalle sakinlerine, üreticilere, yatırımcılar ve çiftçiler için de gerçekleştirecekleri projelerinden bahseden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Memduh Büyükkılıç "İncesu ilçemiz halkının % 75 tarım ile geçinmektedir. Bu gerçek ile tarıma öncülük edeceğiz ve marka ürünlerin pazarlanmasına vesile olacağız. Bunun yanında İncesi ilçemizin tarihi yerlerini ön plana çıkaracağız. Karamustafa Paşa Kervansarayı ve Han Çarşısını aslına uygun olarak onarımını yaparak günümüzün sosyal ve turizm hizmetinde kullanıma imkan tanıyacağız. Yani İncesu halkı ve yöresi projelerimiz ile daha kazançlı ve daha refah olacaktır " şeklinde konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:14 Kaynak: İHA

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