Başkan Memduh Büyükkılıç, Karadenizliler Gecesine İştirak Etti
1 saat önce
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Karadenizliler tarafından düzenlenen etkinliğine katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç
, Karadenizliler tarafından düzenlenen etkinliğine katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç etkinlikte Karadenizliler ile sohbet ederek, fikir alışverişinde bulundu. Karadenizlilerin kültürünün Anadolu kültür mirası içerisinde önemli bir yeri bulunduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Bölgesel ve yerel kültür değerlerini önemsiyoruz. Çünkü bu Anadolu'nun özünde kültür zenginliği bulunmaktadır. Özellikle günümüzde bu değerler daha iyi anlaşılmaktadır. Kayseri
Belediyeleri olarak kültür ve toplum değerlerine önem veren her türlü çalışmaya ve etkinliği destek oluruz" dedi.
Başkan Büyükkılıç, bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı artırdığını sözlerine ekledi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:22 Kaynak: İHA
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