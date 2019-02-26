Son Dakika Haberleri: Başkan Memduh Büyükkılıç "Kazanan Yine Kayseri Olacak "

Başkan Memduh Büyükkılıç "Kazanan Yine Kayseri Olacak "

36 dakika önce

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize sanayi bölgesinde gerçekleştirdiği gezisinde Tahir Nursaçan ile Ahmet Kürtüncü'yü ziyaret ederek, yapılacak seçimlerde başarılar diledi.

Başkan Memduh Büyükkılıç
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize sanayi bölgesinde gerçekleştirdiği gezisinde Tahir Nursaçan ile Ahmet Kürtüncü'yü ziyaret ederek, yapılacak seçimlerde başarılar diledi.

1 Mart 2019 günü yapılacak Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu seçimlerinde aday olan Nursaçan ile Kürtüncü'yü ziyaret ederek seçimin huzur ve güven içerisinde geçmesi temennisinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, seçim sonuçlarında her iki adaydan kim kazanırsa kazansın sonuçta KAYSERİ'NİN KAZANACAĞINI kaydetti.

Kayseri Organize Sanayisi ile Belediye işbirliği sonucu ipek yolunda daha gelişmiş bir üretim merkezi oluşturulacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, OSB seçimleri sonucunda üretimin, istihdamın ve ihracatın kazanacağını söyledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:40 Kaynak: İHA

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