Başkan Memduh Büyükkılıç "Kazanan Yine Kayseri Olacak "
36 dakika önce
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize sanayi bölgesinde gerçekleştirdiği gezisinde Tahir Nursaçan ile Ahmet Kürtüncü'yü ziyaret ederek, yapılacak seçimlerde başarılar diledi.
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç
, Kayseri
Organize sanayi bölgesinde gerçekleştirdiği gezisinde Tahir Nursaçan ile Ahmet Kürtüncü'yü ziyaret ederek, yapılacak seçimlerde başarılar diledi.
1 Mart 2019 günü yapılacak Kayseri Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu seçimlerinde aday olan Nursaçan ile Kürtüncü'yü ziyaret ederek seçimin huzur ve güven içerisinde geçmesi temennisinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, seçim sonuçlarında her iki adaydan kim kazanırsa kazansın sonuçta KAYSERİ'NİN KAZANACAĞINI kaydetti.
Kayseri Organize Sanayisi ile Belediye işbirliği sonucu ipek yolunda daha gelişmiş bir üretim merkezi oluşturulacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, OSB
seçimleri sonucunda üretimin, istihdamın ve ihracatın kazanacağını söyledi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:40 Kaynak: İHA
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