Son Dakika Haberleri: Başkan Memduh Büyükkılıç "Mimar Sinan Geleceğin Mimarlarına Tanıtılıyor"

Başkan Memduh Büyükkılıç "Mimar Sinan Geleceğin Mimarlarına Tanıtılıyor"

1 saat önce

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mimar Sinan Haftası etkinleri içerisinde ortaokul öğrencilerine Mimar Sinan ile ilgili olarak hazırlanan belgeselin seyrettirilerek Dahi Mimar Sinan'ın yaşamı ve eserleri hakkında bilgilendirildiklerini söyledi.

Başkan Memduh Büyükkılıç
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mimar Sinan Haftası etkinleri içerisinde ortaokul öğrencilerine Mimar Sinan ile ilgili olarak hazırlanan belgeselin seyrettirilerek Dahi Mimar Sinan'ın yaşamı ve eserleri hakkında bilgilendirildiklerini söyledi.

16 ilçenin tamamında gösterilen Mimar Sinan Belgeseli ile öğrencilerin Kayserili olan Mimar Sinan hakkında bilgi sahibi olarak bir bakıma sahiplendirildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu çalışmaya Üniversitelerin Mimarlık Fakültesi öğrenci ve öğretim üyelerince gönüllü olarak destek verildiklerini kaydetti.

Amaçlarının Mimar Sinan'ın bir marka olarak dünya kültür mirasına tanıtmak ve bu mirasın merkezi yapmak olduğunu İfade eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şimdiye kadar 39 okulda öğrencilere Mimar Sinan Belgeseli'nin tanıtıldığını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:17 Kaynak: İHA

Melikgazi, belediye başkan adayı, Memduh Büyükkılıç, Mimar Sinan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düğün Konvoyunun Önünü Kesen Vatandaşlara, Sahte Para Verdiler Porsche, Çalışanlarını Ödüllendirmek İçin 9 Bin 700 Euro İkramiye Verecek 4 Seçimi Boykot Ettiler, Sonunda İstediklerini Aldılar! Kuşu Bu Kez Başkan Seçecek e-Devlet Üzerinden 5 Yeni Hizmet Kullanıma Sunuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 17:49:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Memduh Büyükkılıç "Mimar Sinan Geleceğin Mimarlarına Tanıtılıyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]