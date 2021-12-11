Başkan Memduh Büyükkılıç, Özvatan'da muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Özvatan ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantıda bir konuşma yapan Büyükkılıç, Özvatan'a ne gerekiyorsa yapma yönünde gayret gösterdiklerini ifade etti.

Büyükkılıç, Cumhur İttifakı'nın bereketinin yaşandığı Özvatan'da birlik mesajı vererek muhtarların talep ve düşüncelerini dinledi.

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ise "Son yıllarda vatandaşların ayağına giderek 'mevcut yerleşim yerinde, ilçelerinde bir sıkıntınız var mı, bir probleminiz var mı, ihtiyacınız var mı, ne yapabiliriz, ne yapmışız' gibi değerlendirmelerin yapıldığı bu toplantılardan dolayı şahsım ve Özvatanlı hemşehrilerimiz adına tekrar teşekkürlerimi, minnetlerimi sunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, ziyaretinde, vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını, beklentilerini dinledi, gençlerle fotoğraf çekindi.

Özvatan'da AK Parti ilçe teşkilatını da ziyaret eden Büyükkılıç, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, "Teşkilatlarımızla bir aradayız. Dostlarımız da görüyorlar. Sizi mahcup edecek hiçbir sözümüz, davranışımız, halimiz yok. Herkes memnun. Biz daha fazlasının yapılması gerektiği kanaati ile kapı kapı geziyoruz." açıklamasında bulundu.

Büyükkılıç'a Özvatan ziyaretinde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yücel, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı da eşlik etti.

Kitapseverlere çağrı

Büyükkılıç, merhum yazar, şair ve düşünür Sezai Karakoç anısına düzenlenen 4. Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

200'ün üzerinde yayınevinin 3 milyonu aşkın kitapla katıldığı fuarı ziyaret eden Büyükkılıç, kitapseverlere fuarın son iki güne girdiğini hatırlattı.

Büyükkılıç, "Kitap kokusunu içinize çekmek, ünlü şair ve yazarlarla buluşmak için bu fırsatı kaçırmayın." ifadelerini kullandı.

Burada kitapseverlerle sohbet eden Büyükkılıç, yayınevleri ile de görüşerek onların tavsiyelerini aldı.

Dünya Dağ Günü etkinliği

Büyükkılıç, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği 11 Aralık Uluslararası Dünya Dağ Günü etkinliğine de katıldı.

Erciyes Kayak Merkezi'ndeki programa eşi Necmiye Büyükkılıç ile katılan Büyükkılıç, burada çocuklarla sohbet etti.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı ile öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı programda konuşan Büyükkılıç, Erciyes, turizm ve Kayseri hakkında öğrencileri bilgilendirdi.