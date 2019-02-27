Son Dakika Haberleri: Başkan Memduh Büyükkılıç: "Pastırma ve Sucuk Markalaşacak"

Başkan Memduh Büyükkılıç: "Pastırma ve Sucuk Markalaşacak"

1 saat önce

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,Kayserimizin yerel değerleri ile kendine özgün gıda ürünlerinin markalaştırılacağını ve bunun için özel satış noktaları oluşturulacağını söyledi.

Başkan Memduh Büyükkılıç:
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,Kayserimizin yerel değerleri ile kendine özgün gıda ürünlerinin markalaştırılacağını ve bunun için özel satış noktaları oluşturulacağını söyledi.

Özellikle Kayseri Pastırması ile sucuğunun ön plana çıkarılacağını ve bu ürünlerin adı söylenince Kayseri ile özleştirileceğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pastırma ve sucuk ürünleri için üretimden başlayarak pazarlama aşamasına kadar her esnafın bu çalışma da yer alacağını kaydetti. Kayseri Belediyesinin ticaretin, ekonominin ve gelişmenin önünü açan, teşvik eden bir kurum olarak çalışacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri ilinin her giriş yönünde mutlaka pastırma ve sucuk satış mağazalarının yer alacağını özellikle hava alanı, otobüs terminali ve tren garında bu satış mağazaların turistlik satış merkezleri olarak hizmet vereceğini söyledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:24 Kaynak: İHA

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