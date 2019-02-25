Son Dakika Haberleri: Başkan Memduh Büyükkılıç, Prof. Dr. Mustafa Başaran ile Prof. Dr. Günay Erpul'u Tebrik Etti

Başkan Memduh Büyükkılıç, Prof. Dr. Mustafa Başaran ile Prof. Dr. Günay Erpul'u Tebrik Etti

1 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Başaran, Erciyes Teknopark'ın destekleriyle erozyon araştırma lideri Prof. Dr.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Prof. Dr. Mustafa Başaran ile Prof. Dr. Günay Erpul'u Tebrik Etti, System.String[]
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Başaran, Erciyes Teknopark'ın destekleriyle erozyon araştırma lideri Prof. Dr. Günay Erpul ile birlikte "Rüzgar Erozyonu Ölçüm Sistemini" geliştirerek yeni bir buluş yapmalarından dolayı "Erciyes Üniversitemiz ve şehrimiz adına mutlu oluyor ve gurur duyuyoruz. Milli ve yerli bir icat ile bizleri onurlandırdılar" dedi.

Rüzgar erozyonu ile tozun yoğun şekilde taşındığı alanlarda rüzgar erozyonunun daha doğru hesaplanmasını ve ölçülmesini sağlamak amacıyla Rüzgar Erozyonu Ölçüm Sistemini geliştirerek ilk kez ABD North Carolina State Üniversitesi'ne ilk defa teknoloji transferi gerçekleştiren iki bilim insanı ile yine başarıya imza atıldığını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri ilinin 'MAKAR-I ULEMA' şehri olarak bilindiğini bugün de bu vasfını aldığı bu başarılar ile koruduğunu ve yine bilimin ve irfanın merkezi olduğunu kanıtladığını söyledi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Başaran, Erciyes Teknopark'ın destekleriyle erozyon araştırma lideri Prof. Dr. Günay Erpul'un Rüzgar Erozyonu Ölçüm Sistemi cihazının TEKNOPARK destekleri ile başardıklarını belirtti.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, şahsında kendilerini kutladığını ve başarı çalışmalarının devamını dilediğini kaydetti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:15 Kaynak: İHA

Mustafa Başaran, Memduh Büyükkılıç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2019 Oscar Ödülleri Töreni'nde, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Rami Malek Aldı Profesör, "Eşimden Ayrılmamı İstedi" Deyip Yasak Aşk Yaşadığı Kadını Bıçakladı

Türkiye'ye Doğrudan Yatırım 13 Milyar Doları Aştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy Belgeseli İçin Şiir Okudu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 17:34:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Memduh Büyükkılıç, Prof. Dr. Mustafa Başaran ile Prof. Dr. Günay Erpul'u Tebrik Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]