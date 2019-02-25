Başkan Memduh Büyükkılıç, Prof. Dr. Mustafa Başaran ile Prof. Dr. Günay Erpul'u Tebrik Etti
1 saat önce
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Başaran, Erciyes Teknopark'ın destekleriyle erozyon araştırma lideri Prof. Dr.
Melikgazi
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç
, Erciyes Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Başaran
, Erciyes Teknopark'ın destekleriyle erozyon araştırma lideri Prof. Dr. Günay Erpul ile birlikte "Rüzgar Erozyonu Ölçüm Sistemini" geliştirerek yeni bir buluş yapmalarından dolayı "Erciyes Üniversitemiz ve şehrimiz adına mutlu oluyor ve gurur duyuyoruz. Milli ve yerli bir icat ile bizleri onurlandırdılar" dedi.
Rüzgar erozyonu ile tozun yoğun şekilde taşındığı alanlarda rüzgar erozyonunun daha doğru hesaplanmasını ve ölçülmesini sağlamak amacıyla Rüzgar Erozyonu Ölçüm Sistemini geliştirerek ilk kez ABD
North Carolina
State Üniversitesi'ne ilk defa teknoloji transferi gerçekleştiren iki bilim insanı ile yine başarıya imza atıldığını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri
ilinin 'MAKAR-I ULEMA' şehri olarak bilindiğini bugün de bu vasfını aldığı bu başarılar ile koruduğunu ve yine bilimin ve irfanın merkezi olduğunu kanıtladığını söyledi.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Başaran, Erciyes Teknopark'ın destekleriyle erozyon araştırma lideri Prof. Dr. Günay Erpul'un Rüzgar Erozyonu Ölçüm Sistemi cihazının TEKNOPARK destekleri ile başardıklarını belirtti.
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, şahsında kendilerini kutladığını ve başarı çalışmalarının devamını dilediğini kaydetti. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:15 Kaynak: İHA
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