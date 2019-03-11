Son Dakika Haberleri: Başkan Memduh Büyükkılıç: "Seniha Kılıçaslan Aile Sağlığı Merkezi Açılış Törenine Davetlisiniz"

Başkan Memduh Büyükkılıç: "Seniha Kılıçaslan Aile Sağlığı Merkezi Açılış Törenine Davetlisiniz"

43 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hayırsever işbirliği ile Melikgazi Belediyesince yaptırılan Hürriyet Mahallesi'ndeki Seniha Kılıçaslan Aile Sağlığı Merkezi'nin 12 Mart 2019 Salı günü Saat: 13.

Başkan Memduh Büyükkılıç:
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hayırsever işbirliği ile Melikgazi Belediyesince yaptırılan Hürriyet Mahallesi'ndeki Seniha Kılıçaslan Aile Sağlığı Merkezi'nin 12 Mart 2019 Salı günü Saat: 13.30'da düzenlenecek tören ile hizmete açılacağını söyledi.

Melikgazi ilçe sınırları içerisinde yer alan sağlık tesislerine arsa ile bina tahsis ettiklerini veya bina yaparak sağlık hizmetine sunduklarını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; "Hürriyet Mahallesi Gülseren Sokakta yapımı tamamlanan Seniha Kılıçaslan Aile Sağlığı Merkezi'nin, Hürriyet, Aydınlıkevler, Yeniköy gibi semtlere hizmet verecektir. Dolayısı ile önemi ve konumu çok önemlidir. Melikgazi Belediyesi halk ve çevre sağlığını önemsiyor ve yatırımlar yapıyor. Hayırsever Seniha Kılıçaslan ve ailesi teşekkür ediyoruz" dedi.

Açılış törenine tüm Kayserililerin davetli olduğunu ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç Seniha Kılıçaslan Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışında katılımcılara çay, salep ve lokma tatlısı ikram edileceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:58 Kaynak: İHA

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