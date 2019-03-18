Son Dakika Haberleri: Başkan Memduh Büyükkılıç, "Sivaslı Komşularımızla Gönül Köprüsü ile Bağlıyız"

Başkan Memduh Büyükkılıç, "Sivaslı Komşularımızla Gönül Köprüsü ile Bağlıyız"

27 dakika önce

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sivaslıların etkinliğine iştirak ederek, sohbet etti, çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

Başkan Memduh Büyükkılıç,
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sivaslıların etkinliğine iştirak ederek, sohbet etti, çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

Başkan Memduh Büyükkılıç etkinlikte Sivaslılar ile sohbet ederek, fikir alışverişinde bulundu.

Sivaslı komşu ve hemşerileri ile birçok ortak özellik, kültür ve sosyal yaşam ile yemek ve giyim ortaklıkların bulunduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç "Bölgesel ve yerel kültür ile hemşerilik ve komşuluk ilişkilerini önemsiyoruz. Çünkü bu Anadolu'nun özünde kültür zenginliği bulunmaktadır. Özellikle günümüzde bu değerler daha iyi anlaşılmaktadır. Kültür ve toplum değerlerine önem veren her türlü çalışmaya ve etkinliği destek oluruz ve olacağız" dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı artırdığını sözlerine ekledi - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:42 Kaynak: İHA

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