Son Dakika Haberleri: Başkan Memduh Büyükkılıç "Şoförler ve Otomobilciler Oda Esnaflarımız İçin Özel Projelerimiz Var"

Başkan Memduh Büyükkılıç "Şoförler ve Otomobilciler Oda Esnaflarımız İçin Özel Projelerimiz Var"

45 dakika önce

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın organize ettiği toplantıya iştirak ederek, esnaflar ile sohbet etti, dilek ve temennilerini dinleti ve son olarak bu işkolunda yapılacak projelerini anlattı.

Başkan Memduh Büyükkılıç
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın organize ettiği toplantıya iştirak ederek, esnaflar ile sohbet etti, dilek ve temennilerini dinleti ve son olarak bu işkolunda yapılacak projelerini anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Oda esnafının önemli bir görevi yerine getirdiklerini çünkü trafikte bulunan tüm araçlardan, plakaların basılmasından ve araç tescil gibi birçok önemli çalışmayı yerine getirdiğini söyledi.

Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Oda esnafı için ayrı bir statü uygulayarak meslek içinde yeni bir çalışma sağlanacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'de şu anda kullanılan araç sayısı 380 bin'dir. Yani nüfusa göre araç sayımız oldukça yüksektir. Bizler yol, köprü gibi trafiği rahatlatıcı hizmetler sunarken araçların bakımlı, plakalı ve tescilli olmasıyla bu odamız ilgilenmektedir. Dolayısı ile birlikte bir çalışma yapıyoruz. Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Oda esnafımız için projelerimiz vardır, birlikte uygulayacağız ve Türkiye'ye örnek olacağız " dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, bu tür esnaf bulaşmaları ile dilek ve temennilerin gündeme getirilerek çözümü kavuşturulduğunu, sonuçta Kayseri halkının kazançlı çıktığını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:14 Kaynak: İHA

Melikgazi, belediye başkan adayı, Kayseri, Memduh Büyükkılıç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kenan Sofuoğlu Belediye Başkan Adayıyla Motosiklete Bindi İki Köprünün Geçiş Garantileri Tutmadı, Hazine 1,76 Milyar TL Ödedi Eski Sevgiliye "Yeniden Birlikte Olalım" Israrının Bedelini Canıyla Ödedi AB'den İsrail ve ABD'ye Tokat Gibi Cevap: İsrail'in Golan Tepelerindeki Hakimiyetini Tanımıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 14:59:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Memduh Büyükkılıç "Şoförler ve Otomobilciler Oda Esnaflarımız İçin Özel Projelerimiz Var"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]