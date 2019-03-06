Başkan Memduh Büyükkılıç, "Üç İlçeye Macera ve Adrenalin Parkı"

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerine macera ve adrenalin parkı yapılacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerine macera ve adrenalin parkı yapılacağını söyledi.



Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerine bağlı toplam 227 mahalle bulunduğu ve bu üç ilçede çok amaçlı ve büyük ölçekli parklar bulunduğunu hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, parkların özel donatımlı olduğunu, birkaç parkı kaykay pisti, satranç veya tenis kortları gibi özelliklerle donattıklarını kaydetti.



Şehrin her parkında mutlaka çocuklar için çocuk oyun alanları bulunduğunu ve çocuk oyun aletleri ile bu alanları zenginleştirdiklerini, belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ancak yeni bir çalışma ile eğlence, macera ve heyecan uyandıran alanların bulunacağını macera ve adrenalin parkı yapılacağını ifade etti.



Başkan Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamada, "Hem çocuklarınızın hem de ailelerin mutlu olacağı macera ve adrenalin parkı inşa edeceğiz. Her birinin toplam alanı 30 bin m2 alan üzerine kurulacak olan bu parkımız eğlenceli, öğretici ve heyecan verici olacaktır. Bunun için gerekli projeleri hazırlandı" dedi. - KAYSERİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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