Son Dakika Haberleri: Başkan Memduh Büyükkılıç "Yerel, Milli ve Kalite Bir Arada"

Başkan Memduh Büyükkılıç "Yerel, Milli ve Kalite Bir Arada"

18 dakika önce

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesinde yer alan iş merkezlerini gezerek işveren ve işçiler ile sohbet etti ve sanayi yatırım, istihdam geliştirici projeleri hakkında bilgiler verdi.

Başkan Memduh Büyükkılıç
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesinde yer alan iş merkezlerini gezerek işveren ve işçiler ile sohbet etti ve sanayi yatırım, istihdam geliştirici projeleri hakkında bilgiler verdi.

Üretim, pazarlama ve istihdam için sanayicilere özel projeler hazırladıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde yer alan FEMAŞ Fabrikasında işçiler ile sohbet etti ve "işte yerli, milli ve kalite üretim" diyerek; istenirse ve imkan verilir ise Kayserili girişimcilerin her türlü ürünü yapılabileceğinin bir kanıtı olduğunu söyledi.

Üretim olduğu yerde istihdam, gelir, refah ve huzurunda olacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgeleri ile Dünyaya ihracat yapabilen şehirlerden biri olduğu sözlerine ekledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:53 Kaynak: İHA

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