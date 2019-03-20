Son Dakika Haberleri: Başkan Memduh Büyükkılıç, "Yeşilhisar'ın Kendisi Zaten Bir Marka"

Başkan Memduh Büyükkılıç, "Yeşilhisar'ın Kendisi Zaten Bir Marka"

48 dakika önce

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar ilçesini ziyaret ederek, vatandaşlarla ve esnafları ile bir araya geldi, onlarla sohbet etti.

Başkan Memduh Büyükkılıç,
Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar ilçesini ziyaret ederek, vatandaşlarla ve esnafları ile bir araya geldi, onlarla sohbet etti.

Yeşilhisar gezisinde vatandaşların taleplerini dinleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar ile ilgili gerçekleştirilecek bölgesel projelerini anlattı.

Yeşilhisar Belediye Başkanlarını makamında ziyaret ederek, ilçeleri hakkında genel ve belediye yatırımları hakkında detaylı ilgili bilgi alan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç esnafın, tüccarın, yatırımcıların, çiftçilerin ve vatandaşların beklentilerini sordu.

Kayseri'nin bir bütün olduğunu ve her bir ilçenin kendine has önemi ve etkinliğine değinen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç "İlçelerimizde hemşerilerimizin beklentilerine göre bölgesel gelişimine, yerel ürünlerine, yerel kültür ve sanatlarına, katkı sunacağız. Yeşilhisar ilçesinde oturan hemşerilerimize yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti ulaştırmak için planlama yapıyoruz. Yeşilhisarlılar, her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:21 Kaynak: İHA

Kayseri, Yeşilhisar, Memduh Büyükkılıç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Yerel Seçimler Öncesi Tüm Teşkilatları Uyardı: Vatandaşı Anlamakta Zorlananlar Var Yardım Etmek İsteyen Vatandaş, Canını Zor Kurtardı İSKİ Abonelik İşlemleri Artık Mobil Uygulamada Son Dakika! Bosna Kasabı'na Müebbet Hapis Cezası Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 17:09:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Memduh Büyükkılıç, "Yeşilhisar'ın Kendisi Zaten Bir Marka"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]