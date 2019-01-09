Başkan Memiş'e Teşekkür Ziyareti
54 dakika önce
Bayburt Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Hacı Mehmet Kayalı ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Mete Memiş'i makamında ziyaret ettiler.
Bayburt
Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Hacı Mehmet Kayalı
ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Mete
Memiş'i makamında ziyaret ettiler.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş Kayalı ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet ederek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Memiş'e teşekkür eden Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Hacı Mehmet Kayalı ve yönetim kurulu üyeleri ise çalışmalarında başarı temennisinde bulunarak Bayburt'a yaptığı hizmetlerden dolayı plaket takdim ettiler. - BAYBURT
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:15 Kaynak: İHA
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