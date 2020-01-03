Başkan Memişoğlu: "Denizli ihracatı 2019 yılında, 3 milyar 186 milyon dolar oldu" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Başkan Memişoğlu: 'Denizli ihracatı 2019 yılında, 3 milyar 186 milyon dolar oldu' - Son Dakika Ekonomi

Başkan Memişoğlu: "Denizli ihracatı 2019 yılında, 3 milyar 186 milyon dolar oldu"

6 saat önce

Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli'nin 2019 yılında da Türkiye'de en çok ihracat yapan 9'uncu kenti olduğunu belirterek, "Denizli ihracatı 2019 yılında 3 milyar 186 milyon dolara olarak gerçekleşti.

Başkan Memişoğlu:

Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli'nin 2019 yılında da Türkiye'de en çok ihracat yapan 9'uncu kenti olduğunu belirterek, "Denizli ihracatı 2019 yılında 3 milyar 186 milyon dolara olarak gerçekleşti. 27 farklı sektörde, 170'in üzerinde ülkeye, yaklaşık 2 bin 800 ürünün ihracatını yapan ihracatçımıza teşekkür ediyoruz" dedi.


2019 yılı ihracat rakamları açıklandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TİM Başkanı İsmail Gülle'nin katılımlarıyla Ankara'da gerçekleşen 'İhracat Rakamları Değerlendirme Toplantısı'na, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, İhracatçı Birlikleri Başkanları ve ihracat ailesinin temsilcileri katılım sağladı.


Toplantı ve açıklanan ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Memişoğlu, 2019 yılında Türkiye'nin ihracatının 180,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti. Başkan Memişoğlu, TİM tarafından kayda alınan Denizli ihracatının ise 2019 yılında 3 milyar 186 milyon dolara olarak gerçekleştiğini belirterek, "Dünya ekonomisi için 2017 ile 2018'in ilk yarısında dengeli ve sağlıklı büyüme gerçekleşmişti. Ancak; 2018 yılının ikinci yarısından itibaren dünya ekonomisinin yavaşlamaya başladığını ve 2019'un küresel ekonominin en zayıf yıllarından biri olarak gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. 2019 yılında dünya ekonomisinin yüzde 2,5 seviyesinde büyümesi bekleniyor. Elbette, geride bıraktığımız yılda dünya ekonomisini birçok olay etkiledi. ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşının başı çektiği listede; Brexit, korumacılık önlemleri, artan ithalat vergileri, jeopolitik riskler, küresel belirsizlikler gibi farklı başlıklar bulunuyor. Öte yandan İngiltere'de Boris Johnson'un kazandığı erken genel seçim sonrasında Brexit konusunun belli bir yol haritasına göre ilerleyecek olmasının ve ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin olumlu yönde devam etmesinin dünya ticaretinin canlanması adına umut verici olduğunu söylemek mümkün" diye konuştu.


"3 binin üzerinde ihracatçımıza teşekkür ediyoruz"


Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da ihracatçıların yanında olacaklarını dile getiren Başkan Memişoğlu, "Denizli 2019 yılında da ülkemizin en çok ihracat gerçekleştiren 9. ili oldu. 27 farklı sektörde, 170'in üzerinde ülkeye, yaklaşık 2 bin 800 ürünün ihracatını yapan ve Denizli'nin listenin en üst sıralarında kalmasını sağlayan 3 binin üzerinde ihracatçımıza teşekkür ediyoruz. Denizli İhracatçılar Birliği olarak, '2020 Denizli Yılı'nda yeni ve farklı projelere odaklanarak ihracatımızda katma değer yaratmaya, yıl boyunca ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.


"Dünyanın gözü bir kez daha Denizlili katılımcıların üzerinde olacak"


Denizli'nin, Almanya'nın Frankfurt kentinde gerçekleştirilecek Heimtextil Fuarı'nda da boy göstereceğini anımsatan Başkan Memişoğlu, şunları söyledi:


"Bilindiği gibi, 7-10 Ocak 2020 tarihlerinde Almanya'nın Frankfurt kentinde ev tekstili sektörünün en önemli organizasyonlarından biri olan Heimtextil Fuarı düzenlenecek. Bu sene ilimiz fuarda 71 katılımcıyla yer alacak. Ülkemizden fuara katılan her dört katılımcıdan birinin Denizli firması olduğunu belirtebiliriz. Dünyanın gözünün bir kez daha Denizlili katılımcıların üzerinde olacağını ve ilimiz firmalarının, koleksiyonlarıyla Heimtextil'e damga vuracaklarını söylememiz yanlış olmaz. Uzun zamandır Heimtextil Fuarı'na hazırlanan üye firmalarımıza başarılar dilemek istiyorum. Heimtextil'in olumlu çıktılarının 2020'nin tamamına yayılmasını ve yılsonunda ihracat hedeflerimize ulaşmış olmamızı temenni ediyorum." - DENİZLİ

Türkiye, İhracat, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:59 Kaynak: İHA
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