Son Dakika Haberleri: Başkan Memişoğlu: "Hedefimiz ihracatçı sektörlerimizi güçlendirmek"
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Başkan Memişoğlu: "Hedefimiz ihracatçı sektörlerimizi güçlendirmek"

54 dakika önce

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ihracatın artırılması ve ihracatçı sektörlerin güçlendirilmesi amacıyla makine ve aksamları, gıda, tekstil, konfeksiyon, kablo, bakır tel ve doğal taş sektörlerine yönelik firma yetkilileriyle bilgi alışverişinde bulundu.

Başkan Memişoğlu:

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ihracatın artırılması ve ihracatçı sektörlerin güçlendirilmesi amacıyla makine ve aksamları, gıda, tekstil, konfeksiyon, kablo, bakır tel ve doğal taş sektörlerine yönelik firma yetkilileriyle bilgi alışverişinde bulundu.


DENİB ihracatın artırılması ve ihracatçı sektörlerin güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. DENİB üyelerince yapılan ihracatın daha üst noktalara taşınması amacıyla temel hedefi doğrultusunda Eylül 2019 ayında farklı sektörlerde düzenlediği çalıştaylar sektör yetkilileriyle birlikte bilgi alışverişinde bulundu.


DENİB düzenlediği çalıştaylarda makine ve aksamları, gıda, tekstil, konfeksiyon, kablo, bakır tel ve doğal taş sektörlerine yönelik olarak düzenlediği çalıştaylarda sektörlerin mevcut olduğu durumda ki analizini ve yurt dışı piyasalarındaki rekabetleri etkileyebilecek durum ve değişkenler üzerinde duruldu.


"İhracatçılarımızın görüşleri bizim için çok değerli"


Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, çalıştaylara olan katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmasının önemine değindi ve sözlerini şöyle sürdürdü:


"Eylül ayında, farklı sektörlere yönelik çalıştaylar düzenledik. Bilindiği gibi, ilimiz ülkemiz ihracatının güçlü aktörlerinden biri. İhracat rakamlarının artışına paralel olarak, yeni ihracatçılar kazanmak ve ihracatçı sektörlerimizi daha da güçlendirmek en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Yoğun bir katılımla gerçekleşen çalıştaylarda sektörlerin hem mevcut durumu hem de uluslar arası piyasalardaki konumu değerlendirildi. Çeşitli sektörlerde yer alan ihracatçılarımızın görüşleri bizim için elbette çok değerli ve gelecek planlamalarımız açısından son derece önemli. Önümüzdeki dönemlerde de farklı çalıştaylar ve etkinlikler organize ederek üyelerimizle bir araya gelmeyi sürdüreceğiz." - DENİZLİ

Denizli, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:53 Kaynak: İHA
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