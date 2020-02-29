Başkan Memişoğlu: "Kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Memişoğlu: 'Kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız' - Son Dakika

Başkan Memişoğlu: "Kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız"

17 dakika önce

Denizli ihracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, İdlib'de rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen hain saldırı sonucu hayatını kaybeden şehitler için başsağlığı mesajı yayınlayarak, her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını vurguladı.

Başkan Memişoğlu:

Denizli ihracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, İdlib'de rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen hain saldırı sonucu hayatını kaybeden şehitler için başsağlığı mesajı yayınlayarak, her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını vurguladı.


Başkan Memişoğlu, gerçekleştirilen hain saldırı sonucu 34 askerin şehit olduğunu kaydederek, Türkiye'nin sınır içi ve sınır dışında oluşabilecek her tehdidin üstesinden gelecek kudretin bulunduğu belirtti. Başkan Memişoğlu, " Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı neticesinde şehit düşen kahraman askerlerimizin olduğu haberi yüreklerimizi yaktı. Şehadete ulaşan Mehmetçiklerimizin arasında hemşehrimiz Uzman Piyade Onbaşı Halil Çankaya'nın da bulunduğunu derin bir teessürle öğrendik. Denizli Platformu olarak tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına, şehrimize, milletimize sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz.


Ülkemizin sınırları içerisinde ve dışarısında kendisine yönelebilecek her türlü tehdidin üstesinden gelebilecek kudrette olduğundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Destanlarla dolu tarihimiz bunun örnekleri ile doludur. Şanlı ordumuz, tarihimiz boyunca bulunduğu her yerde huzuru sağladığı gibi bugün de bölgedeki kalıcı ve barışçıl çözümün gerçekleşmesini sağlayacak en büyük güç olmaya devam edecektir. Türkiye'nin sınırlarını tehdit etmeyi hedefleyenlerin oyunları, birlik ve beraberlik içerisindeki kararlı duruşumuz ile elbette bozulacaktır" ifadelerine yer verdi. - DENİZLİ

Denizli, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 07:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'de şehit düşen Tolga Can Yılmaz'ın eğitiminden son görüntüleri ortaya çıktı
İdlib'de askerlerimizin şehit edildiği yer ilk kez görüntülendi İnsan kaçakçısı: Allah'ın izniyle mültecilerin hepsini karşıya geçireceğiz Türkiye-Yunanistan sınırında düzensiz göçmen hareketliliği artıyor

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 19:47:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Memişoğlu: "Kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]