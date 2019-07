Başkan, mesaiye yürüyerek gidip geliyor

Havza Belediye Başkanı Av. Sebahattin Özdemir, her gün belediyeye mümkün olduğunca yürüyerek gidip geldiğini, halkın 24 saat kendisine ulaşabileceğini söyledi.

Karadeniz'in giriş kapısı olan ve 'kaplıcalar şehri' olarak nitelendirilen Havza'da Belediye Başkanı Av. Sebahattin Özdemir, hedeflerini açıkladı. Özdemir, hem 2000 yıllık kaplıcalara hem de Milli Mücadele'nin başlangıç noktalarından biri olması sebebiyle Havza'nın tarihi ve turistik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.



Termal su paralı olunca sudan tasarruf edildi



Termal suyun para ile satılmasının ardından su tasarrufunun arttığına dikkat çeken Havza Belediye Başkanı Av. Sebahattin Özdemir, "Bizim bundan sonraki süreçte özellikle kaplıcalarımızı ulusal turizme hem de uluslararası turizme kazandırmak için yapmak istediklerimiz var. Birincisi tesislerimizde yeniden yapılanmaya gideceğiz. İmkanlarımız ve kullanabileceğimiz krediler ölçüsünde ilçemize yeni bir kaplıca tesisi kazandırmak istiyoruz. Akabinde kaplıcalar bölgesinde orada vatandaşlarımızın da Yörgüçpaşazade Camisi'nin alt tarafında onların da yerleri var, onlarla bir mutabakat sağlayıp o bölgeye tarihi özelliklerimize uygun bir bedesten inşa etmek istiyoruz. Bu şekilde oradaki hem fiziki çehreyi değiştireceğiz hem de gelen yerli ve yabancı turistlerin gezebileceği, vakit geçirebileceği alışveriş yapabileceği restoranlar, alışveriş merkezleri ve sosyal alanların oluşmasına imkan tanıyacağız. Yatırım yapmak isteyen firmalarla da görüşme halindeyiz. Özel teşebbüsün kaplıca işletmesi ve otel yapabileceği imkan oluşturmaya çalışıyoruz. Özel işletmelere daha önceki meclisimizin almış olduğu bir kararla termal su satabiliyoruz. Dolayısıyla şartlarını tamamlayan bütün işletmelere termal su verebilecek durumdayız. Termal suyu para ile satmaya başladığımızdan itibaren tasarruflu bir şekilde de kullanılmaya başlanıldı. Geçmişte saniyede 8 litre su verdiğimiz otel ve kaplıca işletmesi bugün 2 litre su kullanıyor. Dolayısıyla 10 yıldır 8 litre kullanan işletmemiz son iki yılda 2 litre su kullanıyor. Bu şu anlama geliyor: O işletmemizden sağladığımız tasarrufla aynı şartlarda 3 tane daha işletme yapabiliyoruz. Özellikle Fizik Tedavi Merkezimizin açılmasından sonra sağlıkta kaplıca suyunun kullanılacağı bir evreye geçmiş bulunuyoruz. Bu anlamda da biz belediye olarak sağlıkta kullanılan kaplıca suyunu daha fazla nasıl geliştirebiliriz, bunu da ilçemize katkı olarak nasıl dönüştürebiliriz bunun arayışı içerisindeyiz. İnşallah kaplıcayla ilgili kaplıcaya dair ne varsa Havza'da olması için mücadele vereceğiz" dedi.



"Havza OSB ciddi bir alternatiftir"



Havza Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) ciddi bir alternatif olduğunu ifade eden Başkan Sebahattin Özdemir, "Organize Sanayi Bölgemiz Havza ile ilgili önemli konulardan biridir. 15 yıllık bir geçmişe sahip kuruluşu ve bu noktaya gelmesi önemli. Şu anda da 5 tane fabrikanın temeli atılmış vaziyette. Bizim için son derece önemli gelişmeler bunlar. Kuzey Anadolu'nun en önemli sanayi bölgesi olmasını arzu ediyoruz. Özellikle Samsun ve Karadeniz sahil şeridinde organize sanayi kurulacak yer olmadığını ya da azaldığını biliyoruz. Ama Havza bu anlamda çok ciddi bir alternatif konumundadır. Özellikle demiryolları ile görüşmelerimiz devam ediyor. Oradan 2 kilometrelik bir hat çekilmek suretiyle Organize Sanayi Bölgesinde yükleme ve indirme rampaları yapılacak. Bu gerçekleştiğinde ulaştırma, nakliye açısından özellikle sanayicinin hammadde ve üretilen mamulün nakli konusunda çok ciddi avantajlar kazanacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.



"En ücra mahallemizde bizimdir"



Vatandaşların olduğu her yere eşit hizmet götüreceklerinin altını çizen Sebahattin Özdemir, "81 tane kırsal mahallemiz var. Bir de bunların 20'nin üzerinde mahallenin mahallesi diye tabir ettiğimiz yerleşim alanları var. Dolayısıyla 100'ün üzerinde kırsal alanda, 17 tane de merkezde olmak üzere mahallelerimize hizmet götürüyoruz. Hakikaten de bu mahallelerimize belediye imkanları ile dört başı mamur hizmet götürülmesi çok güç ama elimizdeki imkanları kullanarak en iyi hizmeti yapmaya çalışıyoruz. Göreve başladığımızdan itibaren ilk etapta şehrimizin merkezinde bozulmuş yollar, doğal gaz çalışmasından dolayı bozulan parke yollarımız vardı. Hızlı bir şekilde onların tamiratı ve tadilatıyla uğraşıyoruz. Önümüzdeki 1 ay içerisinde bu çalışmalarımız bitmiş olacak" şeklinde konuştu.



"Proje birimimizi oluşturuyoruz"



Hibe projelerine de önem verdiklerini vurgulayan Özdemir, "Gerek AB gerek OKA ve gerekse diğer hibe veren kuruluşlarla bir dizi ziyaret gerçekleştirdim. Yapılabilecek hibe projelerimizin hızlı bir şekilde hayata geçmesi için belediyemiz bünyesinde bir birim oluşturuyoruz. Bu birim hem projeleri takip edecek hem de vatandaşımızın belediyemize gelip ben bir yatırım yapmak iş kurmak istiyorum ya da herhangi bir konuda fikir danışmak istiyorum dediğinde muhatap bulabileceği gerektiğinde o projelerin takip edileceği bir birim olacaktır. Bu konuda da belli bir aşamaya geldik sonuç noktasındayız" ifadelerini kullandı.



"Kılavuz Ormanları Rekreasyon Alanı yılın 12 ayı kullanılabilecek"



Doğal yaşam alanı konusuna hakkında da çalıştıklarını belirten Başkan Özdemir, "Havza için önemli diyebileceğimiz Kılavuz Ormanları bölgesinde ciddi bir projemiz var. Bu konuda Orman Bölge Müdürlüğü akabinde Orman Genel Müdürlüğü ile yazışmalarımızı yapıyoruz. Kabul gördüğünde projemiz oranın uzun süreli olarak belediyeye kiralanması ve akabinde de projemizin gerçekleştirilmesi için çalışacağız. Havzamız bölgemiz için ciddi bir eğlen-dinlen alanı kazanacaktır. Bu alan sadece piknik ve mesire alanı değil tamamen sosyal, sportif alan, doğal yaşam alanı diyebileceğimiz yılın 12 ayı kullanılabilecek bir merkez oluşturmaya çalışıyoruz. Henüz proje aşamasındayız ama bunu rahatlıkla müjde olarak sunabileceğiz" açıklamasında bulundu.



"Her zaman vatandaşımızla iletişim içerisinde olacağız"



Vatandaşların bütün taleplerinin dinleneceğini ve çözüm yolları aranacağını söyleyen Başkan Sebahattin Özdemir, şunları söyledi:



"İlerleyen zamanlarda şöyle bir planlamamız var. Vatandaşlarımızla temasın en üst seviyede olabileceği iletişim mekanizması kurmaya çalışıyoruz. Yapacağımız mahalle toplantılarında, vatandaşlarımızdan aldığımız görüş, öneri ve talepler doğrultusunda gerektiğinde yapmayı düşündüğümüz projeleri revize etmeyi de düşünüyoruz. Zira bizim yapmayı düşündüğümüz bir proje vatandaşımızda farklı bir algı oluşturabiliyor ya da onların katkıları ile çok daha verimli başka bir şekle dönüşebiliyor. Buna önem vereceğiz. Bunu yaparken de hiçbir ayrım gözetmeden herkesin görüşünü alacağız. Bu anlamda da inşallah vatandaşımızın bize katkı sunacağını düşünüyoruz. Beyaz masayı daha aktif hale getirmeye çalışıyoruz. Özellikle Beyaz Masaya gelen taleplerin belli bir zaman diliminde karşılanmasına gayret gösterilecektir. Talepler karşılansa da karşılanmasa da vatandaşlarımızın bilgilendirilmesine önem veriyoruz. Hatta kendim bizzat aylık raporlar alıyorum, bu geri dönüşlerin yapılıp yapılmadığını kendim kontrol ediyorum. Kaşı tarafı arıyorum talebinizle ilgili yaklaşım nedir, çözüm bulundu mu, bulduysa veya bulunmadıysa geri dönüş oldu mu? Size bilgilendirme yapıldı mı? Şeklinde ulaşıyorum. Bu konuda belediyemiz ilgili birimlerini de yeteri kadar donanım sahibi yaptık. İnşallah vatandaşımız belediye başkanına ulaşma gereği duymadan bizzat Beyaz Masaya talebini iletmek suretiyle başkanın takip etmiş olduğu bir mesele imiş gibi talepleri ile ilgilenildiğini bilmesini istiyorum."



"Sebze pazarı ve hayvan pazarı için zamana ihtiyaç var"



Bazı projelerin zamana yayılarak yapılacağını belirten Havza Belediye Başkanı Av. Sebahattin Özdemir, "Kapalı sebze pazarı ve hayvan pazarı vaatlerimizin arasındadır. Ancak bunlar için biraz zamana ihtiyacımız vardır. Sebze pazarı konusunda kamulaştırmaya ve dolayısıyla ciddi bir kaynağa ihtiyacımız var. Ama biz o kamulaştırılacak alanı peyderpey kamulaştırma yapıp inşallah bu dönemin sonunda ciddi bir kapalı pazar yerini Havza'ya kavuşturmak istiyoruz" dedi.



"Seyir terasını gerçekleştireceğiz"



Havza'nın turizm potansiyelinden de yararlamak zorunda olduklarına dikkat çeken Sebahattin Özdemir, "Turizm seviyesinde ileri bir noktaya gelmiş kentlere şehirlere baktığınızda sadece tesisleşme ile bu işi yapmamışlardır. Tesisleri ile birlikte orada birçok özel işletmede buna ayak uydurmuştur. Bu konuda Havza'da ciddi bir eksiklik olduğunu biz de biliyoruz. Ama takdir edersiniz ki hadi bir işletme yapalım dediğimizde bunun her zaman mümkün olmadığını görüyoruz. Ama bu konuda en az 1 tane tesisi yapmayı planlıyoruz. Adına seyir terası dediğimiz bir alanı kazandırmak istiyoruz. Bu projenin örnek olacağını da düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.



"Tarihimize sahip çıkıp anlatacağız"



Havza'nın tarihi öneminin herkes tarafından bilinmesi için gayret ettiklerinden bahseden Başkan Özdemir, "Kurtuluş Mücadelesi'nde 25 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal'in 18 gün misafir edildiği, Gazi Mustafa Kemal'e Kurtuluş Mücadelesi'nde en büyük ilk desteğin verildiği bir şehir olarak biraz 19 Mayıs'ın gölgesinde kalıyoruz. Yani Samsun'un gölgesinde. Tabii, Samsun'a bağlı olan bir ilçe olarak gölgesinde kalmamız normal ama öncelikle Havza'nın tarihi önemini önce biz bileceğiz, sonra başkalarına aktaracağız. Bu konuda ciddi bir çalışma yapıyorum. 1925 yılında Zübeyirzade Mehmed Fuad Efendi'nin 'Yurdumuz Havza' isimli kitabını kendim okuyorum. Eğer herhangi bir telif hakkı yoksa bunu çoğaltarak tarihimize çalışma olarak sunmak istiyorum" diye konuştu.



Özdemir, açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı:



"Sağlıkta da kullanılır hale gelen şifalı kaplıcalarımıza bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum. Bütün iletişim kanallarımız açık, gerek sosyal medya, gerek internet sitemiz, telefonlarımız açık. Vatandaşlarımızın Havza ile ilgili görüşlerini, şikayetlerini 24 saat ulaştırabilecekleri bir yönetim anlayışındayız. Bu da bu saatte başkana aktarılır mı söylenilir mi demeyen bir başkan var. Her gün işe mümkün olduğunca yürüyerek gidip gelen bir belediye başkanıyım. Hemşehrilerimiz 24 saat bana ulaşabilirler. Tüm hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum." - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

