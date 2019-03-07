Son Dakika Haberleri: Başkan, Mesleki Eğitim Merkezi'ni Ziyaret Etti

Başkan, Mesleki Eğitim Merkezi'ni Ziyaret Etti

48 dakika önce

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Başkan, Mesleki Eğitim Merkezi'ni Ziyaret Etti, System.String[]
Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Osmangazi Mahallesinde bulunan Kütahya Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Okul Müdürü Kadir Ovacık ve öğretmenler tarafından karşılandı.

Kütahya Mesleki Eğitim Merkezinde incelemelerde bulunan Saraçoğlu, Okul Müdürü Kadir Ovacık'tan okul ve faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Başkan Saraçoğlu daha sonra burada yer alan Ahilik Köşesi'ni 'Ahi Baba' İsmail Hakkı Oğuz ile birlikte ziyaret etti.

Ziyarette Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi Okul Müdürü Kadir Ovacık ile öğretmenlerin talep ve isteklerini dinledi.

Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Kadir Ovacık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Saraçoğlu'na çalışmalarında başarılar diledi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:00 Kaynak: İHA

Ovacık, Kamil Saraçoğlu, Kütahya, Güncel
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