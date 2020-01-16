Başkan Mesut Ergin'den yol hamlesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Mesut Ergin'den yol hamlesi - Son Dakika

Başkan Mesut Ergin'den yol hamlesi

7 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin ilçe genelinde sürdürdükleri yol yapım çalışmaları aralıksız sürüyor.

Başkan Mesut Ergin'den yol hamlesi, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin ilçe genelinde sürdürdükleri yol yapım çalışmaları aralıksız sürüyor.


Söz konusu çalışmalar kapsamında; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in talimatıyla Ali Çetinkaya Mahallesi, Muammer Aksoy Caddesi 9. Sokak boyunca bozuk satıh onarılmaya başlanıldı.


Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Muammer Aksoy Caddesi 9. Sokak başlangıcından Muammer Aksoy Caddesine bağlanacak olan yola 2 bin 600 metrekare kilit parke taşı döşeneceği öğrenildi.


İlçe genelinde süren yol bakım ve onarım hamlesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğimiz ihalelerin ardından ilçe genelinde sürdürdüğümüz yol çalışmaları daha da hızlanacaktır. Ayvalık'ımızın genelindeki her cadde ve sokaktaki yolların fizibilite çalışmalarını yaptık. Kısacası sorunlu olan tüm yol ve bozuk satıhları biliyoruz. Hazırladığımız planlarımızı hayata geçirdikten sonra ilçemiz genelinde geçit vermeyen, sorunsuz yolları halkımızın hizmetine sunacağız" dedi. - BALIKESİR

Fen İşleri Müdürlüğü, Mesut Ergin, Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:39 Kaynak: İHA
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