Başkan Metin, yamaç paraşütü yaptı

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, yamaç paraşütüne dikkat çekmek için eğitmen eşliğinde Şahin Tepesi'nden atlayış gerçekleştirdi.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, yamaç paraşütüne dikkat çekmek için eğitmen eşliğinde Şahin Tepesi'nden atlayış gerçekleştirdi.



Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından Rize'nin paraşüt tepesi olarak bilinen şahin tepesinden eğitmen eşliğinde uçuşunu gerçekleştiren Başkan Rahmi Metin, uçuş öncesi yapmış olduğu açıklamasında, amatör şekilde Rize'de önceki yıllarda başlayan yamaç paraşütü sporuna destek vermek için uçuşunu gerçekleştireceğini ve ilimizde bu sporun önünün açık olduğunu ifade etti.



Başarılı bir uçuşun ardından İslampaşa sahiline inişini gerçekleştiren Başkan Metin, yaptığı açıklamada, "Yeşil ve mavisiyle bu muhteşem doğa üzerinde uçmak insana başka bir duygu veriyor. Havasıyla, rüzgarıyla yamaç paraşütü için uygun bir şehrimiz var. Bizde hafta sonunu fırsata dönüştürerek bu sporla uğraşan insanlarımıza destek vermek ve daha önce hiç denememiş vatandaşlarımızı bu adrenalinin içerisine çekmek için Ömer Yılmaz hocamız ile bir uçuş gerçekleştirdik. Başarılı bir uçuş oldu ve sahile hiçbir sorun yaşamadan ulaştık. Korkulacak bir spor aktivitesi olmadığını bugün gördük. Yamaç paraşütünün Turizm anlamında şehrimize katkısı büyük olduğu gibi, şehir ve yurtdışından gelen misafirlerimizin ilimizi tercih ettiklerini görmek bizleri mutlu ediyor" dedi.



"Yaygınlaştırılması için bazı fiziki yatırımların yapılması lazım"



Başkan Metin, uçuş öncesi ve sonrasında her iki alanda bazı incelemelerde bulunduğunu ifade ederek, "Bu sporun şehrimizde daha yaygın hale gelebilmesi için bazı yatırımların yapılması gerektiği kanaatine vardım. Geçtiğimiz aylarda bu alanın yamaç paraşütü için kullanımını Rize Belediyesi Meclisimizden geçirdik. Belediye olarak daima elimizden geldiğince şehrimizin gelişimi için bu spora destek verme gayreti içerisindeyiz" dedi.



"Yakın mesafe uçuş olduğu için korkulacak bir durum yok"



Korkulacak bir durum olmadığının altını çizen Metin, "Herhangi ters bir rüzgar akımına maruz kalmıyorsunuz ve uçuş yapılan mesafe yakın olduğu gibi ayrıca yedek paraşüt güvenliği ile bu adrenalini yaşıyorsunuz. Bu yüzden korkulacak bir durum yok ve bu işe gönül veren her vatandaşımız uzman eğitmenler eşliğinde veya kendileri alacakları eğitimin ardından şehrimizde uçuş yapabilirler. Şehrimizde bu sporla uğraşan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - RİZE

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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