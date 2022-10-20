BAŞKAN MİNİBÜS DİREKSİYONUNA GEÇTİ YOLCU TAŞIDI - Son Dakika
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BAŞKAN MİNİBÜS DİREKSİYONUNA GEÇTİ YOLCU TAŞIDI

20.10.2022 12:52

TRABZON'un Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, direksiyonuna geçtiği dolmuş minibüsüyle ücretsiz yolcu taşıdı.

TRABZON'un Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, direksiyonuna geçtiği dolmuş minibüsüyle ücretsiz yolcu taşıdı. Yolculardan, ilçedeki ulaşımla ilgili görüşlerini alan Başkan Çebi, 'Yolcularımızdan çok güzel tepkiler aldık. Minibüs hattındaki yolculardan şikayet almamak beni mutlu etti' dedi.

Araklı Belediye Başkanı AK Partili Recep Çebi, ilçede Küçükdere dolmuş durağını ziyaret ederek sürücülerle bir araya geldi. Ziyaret sonrası Başkan Çebi, direksiyonuna geçtiği bir minibüsü sürerek, Araklı- Trabzon arası 35 kilometre yol kat etti. Güzergah boyunca bekleyen yolcuları ücretsiz taşıyan Başkan Çebi'yi direksiyonda görenler, şaşkınlık yaşadı. Seyahat boyunca kolonya ve çikolata ikram edilen yolculara kalem de hediye edildi. Başkan Çebi, sohbet ettiği yolculardan, ilçedeki ulaşımla ilgili görüş, talep ve önerilerini dinledi.

'ARKADAŞLAR ÇOK BEREKETLİ OLDUĞUMU SÖYLEDİLER'

Yolcu ve minibüsçü esnafından olumlu tepkiler aldığını belirten Başkan Çebi, 'İlçemizde özel taşımacılık yapan 85 minibüs esnafımız var. Hem onların iş pozisyonunu görmek istedim. Minibüsçü esnafın yollarda nasıl gidip geldiklerini görmek için böyle bir çalışma yaptım. Direksiyonun başına geçtim. Yanıma şoförler cemiyeti başkanını alarak Araklı'dan Trabzon'a yolcuları taşıdım. Arkadaşlar çok bereketli olduğumu da söylediler 21 yolcuyla Trabzon'a gittim. Trabzon merkezden de yine 21 yolcuyla geri döndüm. Yolcularımızdan çok güzel tepkiler aldık. Bu tepkilerde bizi kontrol eden bir yerel yönetim olduğundan dolayı teşekkür ettiler. Minibüs hattındaki yolculardan şikayet almamak beni mutlu etti' dedi.

'DİREKSİYONDA GÖRÜNCE ŞAŞIRDILAR'

Yolcularla yaşadığı diyaloglarını da anlatan Çebi, 'Bir öğrenci arkadaşım beni direksiyonda görünce şaşırarak 'Osmanlı dönemindeki gibi Tebdil-i kıyafetle bir olay görüyorum, böyle bir şey olamaz' dedi. Bu söylem hoşuma gitti. Arabayı kullanırken kalkışlarıma dikkat ederek ve sarsmadan kullanmaya dikkat ettim. Bir amcamız vedalaşırken 'başkanlığın güzel olduğu kadar şoförlüğünde güzel, tebrik ederim' dedi. Böyle güzel anılar yaşayarak mutlu olduk. Şoför esnafı da kendilerinin de denetlenmeye ihtiyaçları olduğunu belirterek bundan sonra daha tedbirli olacağız söylemeleri beni mutlu etti? diye konuştu. (DHA)

Kaynak: DHA
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