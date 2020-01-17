Başkan miniklerin karne sevincine ortak oldu - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının birinci dönem kapanışında öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.



Başöğretmen Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in yanı sıra Ordu Vali Vekili Ekrem Ballı, Ordu Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.



Gerçekleştirilen programda öğrenciler tarafından çeşitli etkinlikler yapıldı. Program sonrası Başkan Güler ilk defa karne heyecanı yaşayan 1. sınıf öğrencilerine karnelerini dağıttı. Karnelerini Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in elinden alan çocuklar büyük sevinç yaşadı. Veliler, öğrenciler ve öğretmenlerle tek tek fotoğraf çektiren Başkan Güler kimi zaman da duygu dolu anlar yaşadı.



"Düşünecekler daha sonrasında da üretip yarışacaklar"



Öğrencilerin karne sevincine ortak olan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Bugün öğrencilerimizin karne sevincine ortak oldum. Hepsi birbirinden değerli varlıklarımız. Çocuklarımız Ordu'muzun, Türkiye'mizin gelecekleri. Hepsini canı gönülden tebrik ediyorum. Başarılı bir dönemi geride bırakarak dinlenmeyi hak ettiler. Ama bu dinlenme boşa zaman harcama değil. Tatillerinde de zamanlarını güzel değerlendirerek yeni hedefler seçmeliler. Bu tatilde kitaplar okuyacaklar, düşünecekler daha sonrasında da üretip yarışacaklar. Çocuklarımızın başarılarında emeği olan öğretmenlerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin karneleri birbirinden başarılı. Zaten Ordu'muzdan da bunu bekliyorum. Allah çocuklarımıza nazar değdirmesin" dedi. - ORDU