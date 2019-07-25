Son Dakika Haberleri: Başkan Mızraklı asfalt çalışmalarını denetledi
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Mızraklı asfalt çalışmalarını denetledi

1 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı, Kayapınar ilçesinde yürütülen asfalt çalışmalarını denetledi.

Başkan Mızraklı asfalt çalışmalarını denetledi, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı, Kayapınar ilçesinde yürütülen asfalt çalışmalarını denetledi. Denetlemeler sırasında vatandaşlar yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Mızaraklı'ya teşekkür etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı, Emek Caddesi'nin devamı olan Kayapınar ilçesi 206'ncı Cadde'de devam eden sıcak asfalt çalışmalarını denetledi. Toplam 600 ton asfaltın serileceği, dün itibariyle başlayan ve bugün sona erecek olan çalışmalarla ilgili Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Kasım Yalçın, Mızraklı'ya bilgi verdi.

500 metre uzunluğundaki yolun gidiş ve geliş yönüne serilen sıcak asfalt çalışmalarında yer alan işçilere emek ve çabalarından dolayı teşekkür eden Mızraklı'ya, çevrede ki esnaf ve vatandaşlar yoğun ilgi göstererek teşekkür etti. - DİYARBAKIR


Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 04:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köprü ve otoyollardan 6 ayda 906 milyon lira gelir elde edildi Adnan Oktar iddianamesinde şok detaylar! Tecavüzler video kaydına alındı Hulusi Akar'dan sınır ötesi operasyon hakkında açıklama: Gecikmeye tahammülümüz yok! BM: Libya açıklarında göçmenleri taşıyan gemi battı, 150 kişi ölmüş olabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 18:14:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Mızraklı asfalt çalışmalarını denetledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]