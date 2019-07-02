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Başkan Mızraklı denetimlerini sürdürüyor

31 dakika önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı, Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon, Park ve Bahçeler ile Sosyal Hizmetler Daire başkanlıklarının yürüttüğü çalışmaları denetledi.

Başkan Mızraklı denetimlerini sürdürüyor, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı, Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon, Park ve Bahçeler ile Sosyal Hizmetler Daire başkanlıklarının yürüttüğü çalışmaları denetledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı, Büyükşehir Belediyesi daire başkanlıkları tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon, Park ve Bahçeler ile Sosyal Hizmetler Daire başkanlıklarının yürüttüğü çalışmaları denetleyen Başkan Mızraklı, çalışmaların seyri hakkında birim amirlerinden bilgi aldı. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'nın eski Siverek yolunda yürüttüğü sathi kaplama çalışmasını kontrol eden Başkan Mızraklı, yapılan çalışma ile güzergahta yaşayan vatandaşların oluşan tozlardan kurtulduğunu açıkladı. Sathi kaplama çalışmaları ile birlikte kavşak ve refüjlerde çiçeklendirme çalışmalarının da başlatılacağını kaydeden Mızraklı, yolda geçen vatandaşlarla da görüşerek sorun ve taleplerini dinledi.

Başkan Mızraklı, daha sonra Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı Kardeşlik Parkı'nda ve Kent Meydanı'nda incelemelerde bulundu. Mızraklı, Kardeşlik Parkı'nda kullanılmayan yapıların yeniden bakımının yapılacağı ve kültürel amaçlı kullanmayı hedeflediklerini söyledi. Kent Meydanı'nı gezen Mızraklı, çocukların park ve oyun alanlarından daha fazla faydalanması için Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde çeşitli çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Ardından Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde Aktif Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Mızraklı, eğitim gören çocuklarla yakından ilgilendi, ailelerinin taleplerini dinledi.

Engellilere servis hizmeti verilecek

Atölyelerde eğitim gören engelli çocuklar, ürettikleri el yapımı ürünlerini Mızraklı'ya hediye etti. Mızraklı, Aktif Yaşam Merkezi'ne eğitim gören engellilerin talebi üzerine Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na servis araçları tahsis edeceklerini iletti. Mızraklı, tahsis edilecek servis araçlarıyla engelli vatandaşların evlerinden alınıp Aktif Yaşam Merkezi'ne getirileceğini, eğitimlerinin ardından tekrar evlerine bırakılacağını bildirdi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:57 Kaynak: İHA
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