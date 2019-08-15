Son Dakika Haberleri: Başkan Mızraklı personellerin bayramını kutladı
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Başkan Mızraklı personellerin bayramını kutladı

1 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı, belediyede görev yapan personelleri kapıda karşılayarak bayramlarını kutladı.

Başkan Mızraklı personellerin bayramını kutladı, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı, belediyede görev yapan personelleri kapıda karşılayarak bayramlarını kutladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı, meclis üyeleri ve genel sekreter yardımcıları ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan personelleri ana hizmet binasının kapısında karşılayarak, geçmiş bayramlarını kutladı. Başkan Mızraklı ve beraberindekiler, personellere çikolata ikram etti, çalışmalarında başarılar diledi. Mızraklı, bayramların önemini hatırlatarak sağlık, huzur ve barış temennilerinde bulundu. - DİYARBAKIR
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mızraklı, Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:55 Kaynak: İHA
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