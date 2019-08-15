Başkan Mızraklı personellerin bayramını kutladı
1 saat önce
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı, belediyede görev yapan personelleri kapıda karşılayarak bayramlarını kutladı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:55 Kaynak: İHA
Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı
, belediyede görev yapan personelleri kapıda karşılayarak bayramlarını kutladı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı, meclis üyeleri ve genel sekreter yardımcıları ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan personelleri ana hizmet binasının kapısında karşılayarak, geçmiş bayramlarını kutladı. Başkan Mızraklı ve beraberindekiler, personellere çikolata ikram etti, çalışmalarında başarılar diledi. Mızraklı, bayramların önemini hatırlatarak sağlık, huzur ve barış temennilerinde bulundu. - DİYARBAKIR
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