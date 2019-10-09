Başkan Muhittin Böcek, muhtarlarla buluştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kadınların evlerine güvenle dönmesi için saat 22.00'den sonra toplu ulaşım araçlarının durak harici evlerine en yakın noktada indirilmesi için karar çıkartacaklarını belirtti.

Yenimahalle Kültür Merkezi'nde Kepezli muhtarlar ve STK temsilcileri ile bir araya gelen Böcek, Kepez'de 125 kilometrelik kanalizasyon çalışmasına şubat ayında başlayacaklarını söyledi.

Böcek, bu yatırım için kullanılacak kredinin Dünya Bankası onayı sürecinin tamamlandığını belirtti.

Muhtarların her zaman kendisine ulaşabileceğini anlatan Böcek, "Bizim hızımıza yetişemeyen çalışma arkadaşlarımız olursa, değişiklik yapacağız. Bu konuda kimsenin tereddüttü olmasın. 5 yıl sizinle canla başla çalışacağız. Antalya'yı ortak akılla hep birlikte yöneteceğiz. Antalya'yı planlı, kurallı, kimlikli bir kent yapacağız. Örneğin Antalya'daki farklı taksimetre ücreti uygulamasını kaldırıyoruz. UKOME karar aldı. 1 Ocak itibariyle taksimetre açılışı Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 19 ilçede tek fiyat olacak. Buna benzer kurallar getiriyoruz. Antalya halkının bize verdiği oyları helal ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Böcek, toplantıda muhtarların talebi üzerine Gazi Bulvarı'nın 883 metrelik kısmına tel örgü yapılması talimatını verdi.

Sosyal kart yardımlarının da başlayacağına dikkati çeken Böcek, "Sosyal yardımlar gerçek ihtiyaç sahiplerine yapılmaya devam edecek. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumaya geldik. Önceki dönem seçim dönemiyle birlikte 18 bin 48 kişiye sosyal kart yardımı yapılmış. Ayda 2 milyon lira ödeniyordu. Göreve geldik, gerçek ihtiyaç sahiplerini belirlemek için bir komisyon oluşturduk. Geçmiş dönemdeki müdür arkadaşı da komisyonun başkanı yaptım. Ekibini de kendi oluşturdu. Tek tek araştırıldı. Gerçek ihtiyaç sahipleri belirlendi. Bu rakam 2 bin 800'lere düştü." dedi.

Toplu ulaşımda şoförlerin vatandaşlara yaklaşımlarıyla ilgili eğitim programı başlatacaklarını kaydeden Böcek, "Hatalı davrananları affetmeyeceğiz. Kadınların akşam geç saatte güvenle evlerine ulaşabilmesi için toplu ulaşım araçlarının saat 22.00'den sonra kadınların, durak harici evlerine en yakın noktada indirilmesi konusunda UKOME'den karar çıkartacağız." dedi.

Böcek, toplantının ardından Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü ziyaret eti.