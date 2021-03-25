Başkan Münevver Altın: "Epilepsi, tedavi edilebilen bir hastalıktır" - Son Dakika

Başkan Münevver Altın: "Epilepsi, tedavi edilebilen bir hastalıktır"

25.03.2021 11:32
Başkan Münevver Altın:

Kütahya MS ve Epilepsi ile Yaşam Derneği Başkanı Münevver Altın, Türkiye'de 750 bin epilepsi hastası olduğunu bildirdi.

Kütahya MS ve Epilepsi ile Yaşam Derneği Başkanı Münevver Altın, Türkiye'de 750 bin epilepsi hastası olduğunu bildirdi.

Dünyada 26 Mart tarihinin Epilepsi Günü olarak belirlendiğini belirten Altın, rahatsızlığın, toplumdaki yaygınlığının genellikle gerçek oranlardan daha az tahmin edilen bir hastalık olduğunu ifade etti.

Epilepsinin tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu dile getiren Altın, "Epilepsi hastalığı kendini çeşitli türde nöbetlerle belli eden ve toplumdaki yaygınlığı genellikle gerçek oranlardan daha az tahmin edilen bir hastalıklıktır. Dünyada 65 milyon epilepsi hastası olduğu tahmin edilmektedir. Her yıl yaklaşık 2,4 milyon yeni epilepsi hastası eklenmektedir. Ülkemizde de bu sayı 750 bin civarındadır. Epilepsi hastaları ne yazık ki toplumda saklanmakta, bu durum da etkin tedaviye ulaşamamaktadır. Toplumun yanlış önyargıları nedeniyle de bu hastaların yaşam kaliteleri daha da düşmektedir. Düşük ekonomik gelir düzeyine sahip ülkelerde hastaların yüzde 80'i tedaviye ulaşamamaktadır. Ülkemizde ise epileptik nöbetlerin tam olarak tanınamaması, epileptik epileptik çocuğu olan anne babaların çocuklarını gizleme, sosyal hayattan uzak tutma çabaları hem bu çocukların tedavilerini engellemekte hem de eğitim alma iş sahibi olma, aile kurmalarına engel olmaktadır. Oysa biliyoruz ki epilepsi hastalığı tek bir antiepileptikle bile büyük oranda tedavi edilebilir, bu hastalar günlük hayatlarını iyi bir şekilde sürdürmekle kalmaz, hatta sanat, bilim, yöneticilik gibi önemli alanlarda büyük başarılar elde edebilirler. Günümüz ve tarih çok başarılı, çağa alanlarında damga vurmuş örneklerle doludur.Epilepsi hastalığı hiç bir neden olmadan ortaya çıkabildiği gibi, beyin ve beyin zarlarını etkileyen enfeksiyonlar, kaza ve travmalar, kanamalar, damar hastalıkları, beslenme bozuklukları, metabolik hastalıklar ve genetik bazı hastalıklarla ortaya çıkabilir. Genetik olarak geçebilen bazı epilepsi türleri akraba evlilikleri ile yaygınlaşabilmektedir. Günümüzde elektronik ortama aşırı maruz kalma da özellikle çocuklarda risk oluşturmaktadır" diye konuştu.

"Epilepsi, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 1'ini etkilemektedir"

Sara hastalığı olarak da bilinen epilepsinin, kısa süreli bir beyin fonksiyon bozukluğu olduğunu dile getiren Münevver Altın, "Epilepsi alanında, hastalığın nedenlerine yönelik ve tedavi amaçlı çalışmalar sürdürülmektedir. Geliştirilen yeni antiepileptik ilaçlar cerrahi ve yeni girişimsel yöntemlerle klasik ilaç tedavisine cevap vermeyen epilepsi hastalarının tedavisi başarıyla yapılabilmektedir.Sara hastalığı olarak da bilinen epilepsi, kısa süreli bir beyin fonksiyon bozukluğudur ve beyin hücrelerinde geçici anormal bir elektrik aktivitesinin yayılması sonucu ortaya çıkar. Epilepsi, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 1'ini etkilemektedir. Hastalık, erkek ve kadınlarda eşit sıklıkta görülmektedir. Epilepsi nöbetleri herhangi bir yaşta ortaya çıkabilmekle birlikte, çocukluk ve yaşlılık döneminde daha sık ortaya çıkmaktadır. Epilepsi nöbetleri klinik olarak çok değişik şekillerde görülebilir. Epileptik nöbetler temelde fokal (Beyinde bir bölgeye sınırlı başlayan nöbetler) ve jeneralize (Beyinde yaygın olarak başlayan nöbetler) olmak üzere iki grupta sınıflandırılmaktadır. Nöbet tipinin bilinmesi, hangi epilepsi ilacının daha etkili olacağı konusunda yol gösterici olması açısından büyük önem taşımaktadır. Epilepsi tedavi edilebilen bir hastalıktır, nöbetlerin hayatınızı etkilemesine izin vermeyin. İzin verin sizin ya da epilepsili yakınınızın hayata katılmasına yardım edelim" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Başkan Münevver Altın: Epilepsi, tedavi edilebilen bir hastalıktır

Kas Hastalığı, Epilepsi, Kütahya, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Münevver Altın: 'Epilepsi, tedavi edilebilen bir hastalıktır' - Son Dakika


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