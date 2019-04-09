Son Dakika Haberleri: Başkan Murat Aydın'a Her Kesimden Tebrik Ziyareti

Başkan Murat Aydın'a Her Kesimden Tebrik Ziyareti

1 saat önce

Beykozluların güveni, teveccühü ve istikrarıyla başkan seçilen Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın tebrikleri kabule başladı.

Başkan Murat Aydın'a Her Kesimden Tebrik Ziyareti, System.String[]
Beykozluların güveni, teveccühü ve istikrarıyla başkan seçilen Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın tebrikleri kabule başladı.

Beykoz Belediyesi'nde yapılan devir teslim töreninin ardından görevine başlayan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, kendisini tebrik etmeye gelen ilçe sakinlerini hafta içi her gün 09: 00-12: 00 saatleri arasında makamında ağırlıyor.

İlçe protokolünden sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurumlarından vatandaşlara kadar her kesimden sevgi ve ilgiyle karşılanan Başkan Murat Aydın hayırlı olsun dileklerini kabul ederken tüm ziyaretçileriyle güler yüz ve içtenlikle ilgileniyor.

Başkan Murat Aydın'ı ilk ziyaret edenler arasında Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı ve İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Mehmet Baybars Küçükatay yer alırken 7'den 70'e tüm vatandaşlar Başkan Aydın'a görevinde başarılar diliyor.

Başkan Murat Aydın ilçeye mutluluk getirecek yatırım ve hizmetlere ele ele gönül gönüle ve tüm ilçe sakinlerinin katkı ve desteğiyle hep birlikte imza atacaklarını vurgulayarak ziyaretçilerine teşekkür ediyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:43 Kaynak: İHA
Beykoz, Murat Aydın, Aydın, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Solucan Gübresi Üretiminde Talebe Yetişemiyor Çiftlik Bank İddianamesi Kabul Edildi, İlk Mahkeme 10 Mayıs'ta Yapılacak Nişanlısının Ailesiyle Evlilik Tarihi Tartışması Sonrası İntihar Etti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Belediye Personeli İçin Mesaj Yayımladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 18:09:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Murat Aydın'a Her Kesimden Tebrik Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]