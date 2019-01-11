Başkan Murat Aydın
, Beykoz
'da esnaf ve vatandaşlar ile dernekleri ziyaret etti
Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın Gümüşsuyu'nda esnafları, vatandaşları ve dernekleri ziyaret etti
İSTANBUL - AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Gümüşsuyu Mahallesi'nde esnafları tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Taksi durağına da giren Başkan Aydın'ın, bas-konuş sistemiyle taksicilere "hayırlı işler" dilemesi renkli görüntüler oluşturdu.
31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında çalışmalara devam eden Zeytinburnu
Belediye Başkanı ve AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Gümüşsuyu Mahallesi'nde esnafları tek tek ziyaret etti. İş yerlerindeki esnaflarla tokalaşan Başkan Aydın, kendilerinden destek istedi. Ardından bir kıraathaneye giren Aydın oyun oynayan gençlere, "Hizmet, kardeşlik ve dostluk" sözü verdi. Buradan da Gümüşsuyu Taksi Durağı'nı ziyaret eden Başkan Aydın, durağın taksi şoförleriyle haberleşmesini sağlayan bas-konuş sistemini eline aldı. Telefondan taksicilere seslenen Aydın, "Hayırlı işler" diledi. Arada geçen konuşmalar renkli görüntüler oluşturdu.
Başkan Aydın fotoğraf çekti
Esnaf ve vatandaş ziyaretlerinin ardından Başkan Murat Aydın, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç ile birlikte Beykoz Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı ve Çubuklu Mahalle Muhtarı Hüseyin Hüsnü
Kolcu'nun da aralarında hazır bulunduğu ziyarette Başkan Aydın, muhtarlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Sohbetin ardından Başkan Aydın yerel bir gazetecinin fotoğraf makinesini alarak fotoğraf çekti. İlginç görüntülerin oluştuğu buluşmada, muhtarlara da hep birlikte yol almak istediklerini belirterek, "Birlikte hizmet üretmenin yollarını oluşturacağız" dedi.
Ülkü Ocaklarına ziyaret
Başkan Aydın'ın son durağı ise Beykoz Ülkü Ocakları oldu. İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Çeliker ile beraber ülkü ocaklarına gelen Başkan Aydın, gençlerle saatlerce sohbet etti. Beykoz Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Aytaç'a misafirperverliği için teşekkür eden Başkan Aydın, gençlerle bol bol fotoğraf çektirdi.