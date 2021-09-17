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Başkan Murat Aydın'dan Beykoz Çayırı iddialarına sert cevap - Son Dakika

Başkan Murat Aydın'dan Beykoz Çayırı iddialarına sert cevap

17.09.2021 00:57
Başkan Murat Aydın'dan Beykoz Çayırı iddialarına sert cevap, System.String[]

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, İBB Meclisi'nde görüşülen Beykoz Millet Bahçesi Projesi'nin ardından sosyal medyada yanlış itham ve iftiralarla dolu başlatılan kampanyaya cevap verdi.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, İBB Meclisi'nde görüşülen Beykoz Millet Bahçesi Projesi'nin ardından sosyal medyada yanlış itham ve iftiralarla dolu başlatılan kampanyaya cevap verdi.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın İBB Meclisi'nde yaptığı konuşmada hazırladıkları millet bahçesi projesiyle Tarihi Beykoz Çayırı'nın mevcut alanın korunarak büyüdüğüne dikkat çekerek, "Yapmak istediğimiz Beykoz Çayırı'nın alanını genişletmek. Şu an Beykoz Çayırı diye bildiğimiz fiili alan 38 bin m2, çayırın proje alanı 116 bin m2. Yeni çayır 93 bin m2 olacak. 55 bin m2 büyüyecek. Böyle hayırlı bir iş yaptığımızı biliyoruz. AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımız 'evet' oyu verdi. Teşekkür ediyoruz. İBB'deki iktidar 'hayır' oyu verdi, teşekkür ediyoruz, takdir meclisindir. Ardından kamuoyunda 'Çayırım elden gidiyor', 'Çayırıma dokunma', 'Şu kadar şu yapılacak, bu yapılacak' şeklinde Cumhuriyet Halk Partili Grup Başkanvekili bunu paylaşıyor, ilgili arkadaşlar CHP'nin genel başkan yardımcısı bunu paylaşıyor. Nasıl 'Çayırıma dokunma' deniyor, anlamıyorum" diye sordu.

"Çayırdaki mevcut işgaller kaldırılacak"

Tarihi Çayır'ın hazırlanan projeyle işgallerden kurtulacağını vurgulayan Başkan Aydın, "Çayırın etrafında 4 tane mahalle var, orada yaşayan insanların ve İstanbulluların kullandığı bir çayır burası. Üzerinde yaklaşık 5 bin m2'lik binalar var, bunların çoğu kaldırılacak. Bazı kullanılmayan alanlar ve işgaller var. Bunların tamamı kaldırılacak. Beykozluların ve İstanbulluların Beykoz Çayırı diye bildiği 38 bin m2'lik alan 93 bin m2'lik alana dönüşecek. Dünkü iktidardaki arkadaşlarımızın hayır dediği teklif budur. Hayır diyebilirsiniz, Beykoz'a hizmet yapılmasını arzu etmeyebilirsiniz, orada yaşayan insanlarımızın yaşam kalitesi ve mutluluğunu artıracak adımları engelleyebilirsiniz. O sizin takdiriniz, peki olmayanı nasıl anlatıyorsunuz?" şeklinde atılan iftiralara tepki gösterdi.

"Sizi Türkiye'ye şikayet ediyorum"

Konuşmasında meclis üyelerini Beykoz Çayırı'na ve hazırlanan projeyi incelemeye davet eden Başkan Murat Aydın, "Ben sizi, Sayın Başkan sizi, beni buradan izleyen tüm İstanbullulara ve tüm Türkiye'ye şikayet ediyorum. Sayın Başkan bana sorabilirdiniz. Ben size gerçeği anlatırdım. O rapora baktığımızda Çayır'ın büyüdüğünü hep birlikte görüyoruz. Takdir sizin dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ama iftira neden? Genel Merkezden buraya kadar? Takdir İstanbulların ve Beykoz halkınındır. Buradan özellikle AK Partili ve MHP'li meclis üyesi arkadaşlarımı kutluyorum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığını bize verdiği destekten dolayı kutluyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Murat Aydın'dan Beykoz Çayırı iddialarına sert cevap - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Murat Aydın'dan Beykoz Çayırı iddialarına sert cevap - Son Dakika
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