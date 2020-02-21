Başkan Murat Çakır: "Köylerimizde çalışmalar aralıksız devam ediyor" - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Murat Çakır: 'Köylerimizde çalışmalar aralıksız devam ediyor' - Son Dakika

Başkan Murat Çakır: "Köylerimizde çalışmalar aralıksız devam ediyor"

6 saat önce

Kütahya'nın Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Murat Çakır, ilçeye bağlı köylerde altyapı ve sosyal proje çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Başkan Murat Çakır:

Kütahya'nın Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Murat Çakır, ilçeye bağlı köylerde altyapı ve sosyal proje çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.


Başkan Murat Çakır, yaptığı açıklamada, "Kızılkoltuk köyümüzde taş döşeme ve sosyal proje çalışmalarımız başladı. Gölete giden yolun açılması ve göletin dar mesafelerini doldurulma işlemleri hayırlısıyla bitti. Kısa sürede kilitli parke taşı döşeme işlemleri de bitirilecek. Ayrıca Gaipler köyü eski okul binası alanına açık ve kapalı olmak üzere çok amaçlı sosyal tesis yapım çalışmaları'da başladı. Bu çalışmaları yakından takip eden İl Genel Meclisi üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

AK Parti, Şaphane, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:09 Kaynak: İHA
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