Son Dakika Haberleri: Başkan Murat Köse gençlerle buluştu
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Başkan Murat Köse gençlerle buluştu

6 saat önce

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Asil Genç Derneği'nde düzenlenen Gençlik Buluşması etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.

Başkan Murat Köse gençlerle buluştu, System.String[]

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Asil Genç Derneği'nde düzenlenen Gençlik Buluşması etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.

Programda gençlerin hedefleri ve hayalleriyle ilgili konuşarak, onlara tavsiyelerde bulunan Köse, "Sizler yarın büyük işler başaran, büyük düşünen bireyler olacaksınız." dedi.

Mamaklı gençlerin hedeflerine giden yolda her zaman destekçisi olacaklarını ifade eden Köse, "Yaptığımız çalışmalarda gençlerin fikirlerini önemsiyor, bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Güzel Mamakımıza katabileceğiniz, biz yöneticilere ufuk açabileceğiniz size de tecrübe olacak çalışmalarınıza ihtiyacımız var." dedi.

Murat Köse, Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:36 Kaynak: AA
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