Son Dakika Haberleri: Başkan Musa Yılmaz: "31 Mart Yerel Seçimleri Tarihin En Önemli Seçimi"

Başkan Musa Yılmaz: "31 Mart Yerel Seçimleri Tarihin En Önemli Seçimi"

15 dakika önce

Kütahya Merkez İl Genel Meclisi adayları, çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Musa Yılmaz:
Kütahya Merkez İl Genel Meclisi adayları, çalışmalarını sürdürüyor.

Meclis Başkanı ve adayı Musa Yılmaz ile adaylar Muammer Özcura ve İbrahim Çınar, Kütahya merkeze bağlı Çayca, Söğüt, Kozluca, Yumaklı, Söğüt Yaylası, Lütfiye, Güllüdere, Ürünlü Çiftliği, Muhat Boğazı ve Saka Çiftliği köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin tarihin en önemli seçimi olduğunu ifade etti.

Yılmaz, "Ziyaretlerimizde halkımızla hasbihal edip istek ve sorunlarını dinliyoruz. Gittiğimiz her köyümüzde halkımızın büyük bir teveccühü ile karşılaşıyoruz. Türkiye, yeni ve güçlü Türkiye istikametinde nasıl Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçerek Türkiye'nin önünü açtıysa, bu seçimde de Cumhurbaşkanımızın partisinin ve Cumhur İttifakı'nın önünü açarak AK Parti'yi, Kütahya ve Türkiye'nin her yerinde açık ara birinci parti çıkartacağız" diye konuştu.

Ziyaretlere AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı'ndan Emre Ar ve Mehmet Şahin de katıldı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:43 Kaynak: İHA

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