Başkan Musa Yılmaz: Cumhur İttifakı'na Sıkı Sıkıya Bağlıyız

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Cumhur İttifakı'na sıkı sıkıya bağlı olduklarını ifade etti.

Başkan Yılmaz, "Kütahyamız gerçekten her dönem olduğu gibi bize en yüksek desteği vereceğini biliyoruz, umuyoruz, ona layık olmaya çalışıyoruz. Geçmişte hep böyle oldu. İnşallah 31 Mart'ta da yine böyle olacak" diye konuştu.



Kütahya'nın demokrasiye sahip çıkan bir il olduğunu belirten Başkan Yılmaz, "Belediye başkan adaylarımız belirlendi. Şubat ayının 18'inde de belediye meclis ve il genel meclisi üyelerimiz belirlenmiş olacak. Çünkü yasal olarak 18 Şubat'ta ilçe seçim kurullarına listeler verilmiş olacak. Tabi siyasi partilerimiz burada çok dikkatli bir çalışma yürütüyorlar. Öncelikle ilimiz özelinde ve Türkiye genelinde Cumhurbaşkanımızın hedef gösterdiği gibi Cumhur İttifakı'na son derece sıkı sıkıya bağlıyız ve asla bu ittifakın toplum nazarında yara almaması için, teşkilat olarak, yönetim kademesinde bizler elimizden geldiği kadar gayret göstereceğiz. Çünkü Cumhur İttifakın ülkemiz ve partimiz için, Türkiye'ye gözünü çevirmiş milyonlarca masum, mağdur insan için ne anlam taşıdığını biliyoruz. Bu nedenle çok dikkatliyiz. Bu çerçevede partimiz kurumsal kimliği içerisinde Genel Merkezimizin doğrultusunda çalışmalar yapacağız. Tabi ki kendi partimizin adaylarının kazanması için iki aylık süre içerisinde gece gündüz çalışacağız. Çalışmak bizim boynumuzun borcu. Kütahya'mız gerçekten her dönem olduğu gibi bize en yüksek desteği vereceğini biliyoruz, umuyoruz, ona layık olmaya çalışıyoruz. Geçmişte hep böyle oldu, inşallah yine böyle olacak. Belediye Başkan adaylarımız belirlendiğinde halkımız tarafından tasvip gördü. Zaten AK Parti'nin genel eğilimi her seçim döneminde başkanlık düzeyinde ve yönetimlerde belli ölçüde değişimlere gidiyor. Önümüzdeki dönemde de böyle olacak. Ben her şeyden önce seçimlerin ülkemize, milletimize ve Kütahya'mıza hayırlar getirmesini diliyorum. Önümüzdeki dönem tabi bizde müracaatlarımızı yaptık. Çok arkadaşımız bu partide görev alabilmek için aday adayı oldular. Partimiz tarafından tekrar listelerde değerlendirilirsek, elimizden geldiği kadar gücümüz yettiği kadara çalışırız. Burada bazı bireysel kırgınlıklar görülmekte, ben onlara yer olmadığını düşünüyorum. Çünkü parti hepimize yeri geldi, görev verdi, yeri geldi vermedi. Bunlar zamanla aşılacak ve anlaşılacak konular. Onun için yeni dönemde çok başarılı hizmetler yapılması gerekiyor. Kütahyamız bunu hak ediyor. Ben AK Partinin yine söylediğim gibi Kütahya'nın bütün ilçelerinde belediye başkanlığını alacağını, il genel meclisi ve belediye meclislerinde de ağırlıklı çoğunluğu teşkil edeceğine inanıyorum. Çünkü her an halkın içerisindeyiz, kırsaldayız. Bu vesileyle seçimin ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Bütün vatandaşlarımıza tekrar şunu söylemeyi borç biliyorum. Kütahya'mız demokrasiye sahip çıkan bir il ve katılım oranı olarak Türkiye'nin en ünlü illerindendir. Katılımında yüksek olacağını, barış ve kardeşlik ortamında seçimlerin gerçekleşeceğini biliyoruz. Kütahya'mız sosyal dokusu itibarıyla asla radikalizmi, aşırı söylemleri sevmeyen bir ilimiz. Gayet sakin, bu barış ortamını bozmadan seçim kampanyamızı yürütüyoruz. Zaten Cumhurbaşkanımızda bu seçim kampanyasında bazı yenilikleri parti olarak gerçekleştireceğimizi bizlere buyurdu. En güzel şekilde netice alacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.(EFE) - KÜTAHYA

