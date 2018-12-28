Başkan Mustafa Aydın, Asgari Ücreti Değerlendirdi

Türk-İş Aydın İl Temsilcisi ve Tes-İş Şube Başkanı Mustafa Aydın, uzun mücadeleler sonunda 25 Aralık 2018 salı günü açıklanan asgari ücret rakamları ile çalışanlar lehine mükemmel olmasa da iyi sonuçlar aldıklarını söyledi.

Türk-İş Aydın İl Temsilcisi ve Tes-İş Şube Başkanı Mustafa Aydın, uzun mücadeleler sonunda 25 Aralık 2018 salı günü açıklanan asgari ücret rakamları ile çalışanlar lehine mükemmel olmasa da iyi sonuçlar aldıklarını söyledi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile 2019 Yılı için geçerli olacak asgari ücret tutarının 417 TL artış ile 2020 TL olarak açıklanmasını iyi bir sonuç olduğunu kaydeden Başkan Aydın, "Çalışanlarımız adına ciddi bir mücadele veren başta Türk-İş Genel Başkanımız Ergün Atalay olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.



Sendika olarak yaklaşık 100 gün önce asgari ücretin 2000 TL'nin altında kalmaması yönünde görüş belirttiklerini, uzun süren görüşme ve mücadeleler sonucu çalışanları memnun eden bir anlaşmanın imza altına alındığını kaydeden Başkan Türk-İş Aydın İl Temsilcisi ve Tesiş Şube Başkanı Mustafa Aydın, "Asgari ücret taleplerimizi açıklarken bazıları bizleri yanlış anladı. Yanlış değerlendirdi. Bizler sıkıtı ve sorunların yasalar çerçevesinde kırıp dökmeden çözüm aramasını bilen bir anlayışa sahibiz. Bu sürece destek veren Başta Türk-İş Genel başkanımız olmak üzere hükumetimize, işveren ve işçi sendikalarına, sivil toplum örgütlerine çalışanlarımız adına teşekkür ediyoruz. 2018 yılı, ülkemiz açısından da, çalışma hayatı açısından da oldukça sıkıntılı ve sancılı geçti. 2019 yılına, sendikamızın mücadelesi ile 2 bin 20 liralık bir asgari ücret ile giriyoruz. Herkese hayırlı olsun" diye konuştu. - AYDIN

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