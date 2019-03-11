Başkan Mustafa Çöl'den 2024'e Kadar Zam Yapmama Sözü
15 dakika önce
Sandıklı Belediye Başkanı ve AK Parti Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, katıldığı bir televizyon programında birçok proje açıklarken yeni dönemde belediye bünyesinde bulunan işletmelerde de zam yapmama sözü verdi.
Sandıklı Belediye Başkanı ve AK Parti Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, katıldığı bir televizyon programında birçok proje açıklarken yeni dönemde belediye bünyesinde bulunan işletmelerde de zam yapmama sözü verdi.
Başkan Çöl, belediyenin işlettiği şehir hamamının 5 TL olan ücretinin ve belediye bünyesinde bulunan park ve çay bahçelerinde de 1 TL olan çay ücretinin 2024'e kadar aynı kalacağını açıkladı.
Başkan Çöl, 5 yıllık dönem içersinde gerçekleştirdiği projeleri anlatırken, bunun yanında yeni dönemde de Sandıklı'nın çehresini değiştircek bir çoğu hibe destekli projelerini de açıkladı. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:15 Kaynak: İHA
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