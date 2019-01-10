Başkan Mustafa Çöl'den Hastane Ziyareti

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Sandıklı Devlet Hastanesinde yatan hastaları ziyaret etti.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Sandıklı Devlet Hastanesinde yatan hastaları ziyaret etti.



Hastaların durumlarını sorup, istek ve dileklerini dinleyen, sorunların çözülmesi için talimatlar veren Başkan Çöl, çocuk servisinde yatan çocuklara da hediyeler vererek moral aşıladı. Başkan Çöl, hastane personeline de işlerinde kolaylıklar diledi. Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Başkan Mustafa Çöl; "Zaman zaman değil her zaman yaptığımız hastane ziyaretlerimiz bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Hasta vatandaşlarımız ile görüşmek, istişare etmek, dertlerine derman olabilmek kısacası yüzlerini güldürebilmek bizlere büyük bir mutluluk vermektedir. Bizler vatandaşlarımızın iyi gününden çok kötü gününde yanlarında olmalıyız, destek vermeliyiz, ihtiyaçlarını karşılamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle gerek hastanemizde, gerekse evlerinde yatarak şifa bekleyen bütün hemşehrilerimize acil şifalar diliyor, en kısa zamanda normal yaşantılarına dönmelerini yüce mevladan niyaz ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

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